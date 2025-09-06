ОДК поддерживает российско-китайскую магистерскую программу



Церемония выкатки первого опытного летного образца китайского пассажирского магистрального самолета СОМАС С919 (регистрационный номер В-001А). Пудун (Шанхай), 02.11.2015.

Источник: AFP Церемония выкатки первого опытного летного образца китайского пассажирского магистрального самолета СОМАС С919 (регистрационный номер В-001А). Пудун (Шанхай), 02.11.2015.Источник: AFP

Московский авиационный институт и Шанхайский транспортный университет (ШТУ) при поддержке Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в Госкорпорацию Ростех) реализуют разработанную с учетом ее требований магистерскую программу обучения будущих специалистов двигателестроительной отрасли.

Совместная программа МАИ и ШТУ "Аэрокосмическая Школа" предполагает обучение магистров по направлениям "Проектирование конструкций из композиционных материалов", "Технологии управления жизненным циклом" и "Проектирование реактивных двигателей". Задачи проекта — формирование кадрового резерва для реализации российско-китайских проектов; создание новой среды для более эффективной реализации совместных российско-китайских программ и активизации сотрудничества РФ и КНР; синхронизация уровня квалификации китайских и российских специалистов и т.д.

На каждое направление набирается группа из 20 человек (10 россиян и 10 китайцев). Первый год обучения проходит в Шанхае, второй год обучения — в России в МАИ, последние полгода снова в Шанхае (доработка и защита магистерской диссертации в ШТУ). В итоге выпускники получают два диплома магистра — ШТУ и МАИ. Группа из 10 российских студентов благодаря поддержке ОДК уже проходит обучение в Шанхае.

"Данную программу можно смело назвать уникальной — она подразумевает подготовку магистров с учетом конкретных задач двигателестроения, — говорит руководитель Корпоративного университета АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" Юлия Карпенко. — Обучение является максимально практикоориентированным и в дальнейшем позволит выпускникам эффективно работать в рамках реализации проектов ОДК без дополнительной подготовки".