ОДК предлагает модернизировать силовые установки российских вертолетов в Китае



Вертолет Ми-17.

Источник: AP Photo/Emilio Morenatti Вертолет Ми-17.Источник: AP Photo/Emilio Morenatti

Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в Госкорпорацию Ростех) в рамках авиационной выставки Aviation Expo China в Пекине представила китайским эксплуатантам российской гражданской вертолетной техники программу модернизации силовых установок вертолетов.

Выставка Aviation Expo China 2017 проходит с 19 по 22 сентября в Китайском национальном выставочном центре. Она проводится с 1984 г. каждые два года при поддержке Министерства торговли КНР и крупнейших корпораций авиационной промышленности страны.

Большая часть сертифицированной вертолетной техники российского производства в КНР оснащена двигателями семейства ТВ3-117 разработки НПО им. В.Я.Климова (ныне — АО "ОДК-Климов", г. Санкт — Петербург). Однако к настоящему времени предприятием разработаны и сертифицированы гораздо более эффективные и современные двигатели.

На замену ТВ3-117 создан двигатель ВК-2500. В отличие от ТВ3-117 здесь внедрена цифровая система автоматического управления (САУ) с современным электронным блоком автоматического регулирования и контроля БАРК-78 (вместо аналоговой САУ), счетчиком наработки и контроля СНК-78, новейшими датчиками, применены новые материалы. Это позволило обеспечить более высокие эксплуатационные характеристики: увеличить мощности на чрезвычайном режиме, обеспечить поддержание режимов в более широком диапазоне температур наружного воздуха, повысить ресурсы, показатели топливной экономичности. ВК-2500, в частности, дает вертолетам типа Ми-17 и другим машинам этого же класса принципиально новые возможности при их эксплуатации в высокогорных районах и районах с жарким климатом.

"Вертолетное" направление — важная составляющая сотрудничества ОДК с КНР в области авиационного двигателестроения. Так, в декабре 2016 г. на государственном машиностроительном заводе "Цзиньцзян" в г. Чэнду были завершены работы по аттестации производства, предназначенного для капитального ремонта вертолетных двигателей семейства ТВ3-117/ВК-2500. Оформление свидетельств о соответствии ремонта двигателей для вертолетов типа Ми-17 гражданского назначения установленным требованиям стало результатом многолетнего сотрудничества.

Среди ключевых российских "продуктов", представленных на Aviation Expo China 2017 — одна из последних разработок "ОДК — Климов", вертолетный двигатель ВК-2500ПС, представляющий собой более совершенную модификацию ВК-2500 с улучшенными эксплуатационными характеристиками. В ВК-2500ПС используется самая современная российская цифровая электронная система управления и контроля с обратной связью типа FADEC (разработчик — "ОДК-Климов"). Реализована противопомпажная защита, исключающая возможность отказа двигателя из-за мощных срывов потоков воздуха, возникших вследствие ошибок управления, снижения атмосферного давления в условиях жаркого высокогорного климата, сильного бокового ветра при взлете и других нештатных ситуаций.

При этом решающее значение для эксплуатантов будет иметь, безусловно, возможность управлять ресурсом двигателя в зависимости от конкретных условий эксплуатации вместо существовавшего ранее усредненного подхода к оценке ресурса. Это позволит избежать ненужных затрат на ресурсные работы, если двигатель эксплуатировался в щадящем режиме, и, напротив, сделает возможным досрочное получение сервисного обслуживания, если условия эксплуатации были близки к экстремальным. Технические решения, примененные конструкторами "ОДК-Климов", позволят точно определить реальное состояние двигателя, что в свою очередь исключит влияние человеческого фактора.

Комплекс работ по сертификации нового ВК-2500ПС был завершен в 2016 году. Двигатель устанавливается на новейшие российские вертолеты Ми-171А2 и готов к установке на другие вертолеты данного класса.

Среди перспективных разработок, которые могут представлять интерес для китайских партнеров, следует выделить разрабатываемый санкт-петербургскими конструкторами перспективный вертолетный двигатель ВК-2500М. Среди его особенностей: повышенная мощность при сниженной массе, модульность конструкции, возможность эксплуатации по техническому состоянию. Вариативность компоновки (возможность вывода вала мощности вперед или назад) расширяет область применения двигателя.