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ОДК предлагает модернизировать силовые установки российских вертолетов в Китае

25.09.2017 АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" 295 0
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Ми-17
Вертолет Ми-17.
Источник: AP Photo/Emilio Morenatti

Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в Госкорпорацию Ростех) в рамках авиационной выставки Aviation Expo China в Пекине представила китайским эксплуатантам российской гражданской вертолетной техники программу модернизации силовых установок вертолетов.

Выставка Aviation Expo China 2017 проходит с 19 по 22 сентября в Китайском национальном выставочном центре. Она проводится с 1984 г. каждые два года при поддержке Министерства торговли КНР и крупнейших корпораций авиационной промышленности страны.

Большая часть сертифицированной вертолетной техники российского производства в КНР оснащена двигателями семейства ТВ3-117 разработки НПО им. В.Я.Климова (ныне — АО "ОДК-Климов", г. Санкт — Петербург). Однако к настоящему времени предприятием разработаны и сертифицированы гораздо более эффективные и современные двигатели.

На замену ТВ3-117 создан двигатель ВК-2500. В отличие от ТВ3-117 здесь внедрена цифровая система автоматического управления (САУ) с современным электронным блоком автоматического регулирования и контроля БАРК-78 (вместо аналоговой САУ), счетчиком наработки и контроля СНК-78, новейшими датчиками, применены новые материалы. Это позволило обеспечить более высокие эксплуатационные характеристики: увеличить мощности на чрезвычайном режиме, обеспечить поддержание режимов в более широком диапазоне температур наружного воздуха, повысить ресурсы, показатели топливной экономичности. ВК-2500, в частности, дает вертолетам типа Ми-17 и другим машинам этого же класса принципиально новые возможности при их эксплуатации в высокогорных районах и районах с жарким климатом.

"Вертолетное" направление — важная составляющая сотрудничества ОДК с КНР в области авиационного двигателестроения. Так, в декабре 2016 г. на государственном машиностроительном заводе "Цзиньцзян" в г. Чэнду были завершены работы по аттестации производства, предназначенного для капитального ремонта вертолетных двигателей семейства ТВ3-117/ВК-2500. Оформление свидетельств о соответствии ремонта двигателей для вертолетов типа Ми-17 гражданского назначения установленным требованиям стало результатом многолетнего сотрудничества.

Среди ключевых российских "продуктов", представленных на Aviation Expo China 2017 — одна из последних разработок "ОДК — Климов", вертолетный двигатель ВК-2500ПС, представляющий собой более совершенную модификацию ВК-2500 с улучшенными эксплуатационными характеристиками. В ВК-2500ПС используется самая современная российская цифровая электронная система управления и контроля с обратной связью типа FADEC (разработчик — "ОДК-Климов"). Реализована противопомпажная защита, исключающая возможность отказа двигателя из-за мощных срывов потоков воздуха, возникших вследствие ошибок управления, снижения атмосферного давления в условиях жаркого высокогорного климата, сильного бокового ветра при взлете и других нештатных ситуаций.

При этом решающее значение для эксплуатантов будет иметь, безусловно, возможность управлять ресурсом двигателя в зависимости от конкретных условий эксплуатации вместо существовавшего ранее усредненного подхода к оценке ресурса. Это позволит избежать ненужных затрат на ресурсные работы, если двигатель эксплуатировался в щадящем режиме, и, напротив, сделает возможным досрочное получение сервисного обслуживания, если условия эксплуатации были близки к экстремальным. Технические решения, примененные конструкторами "ОДК-Климов", позволят точно определить реальное состояние двигателя, что в свою очередь исключит влияние человеческого фактора.

Комплекс работ по сертификации нового ВК-2500ПС был завершен в 2016 году. Двигатель устанавливается на новейшие российские вертолеты Ми-171А2 и готов к установке на другие вертолеты данного класса.

Среди перспективных разработок, которые могут представлять интерес для китайских партнеров, следует выделить разрабатываемый санкт-петербургскими конструкторами перспективный вертолетный двигатель ВК-2500М. Среди его особенностей: повышенная мощность при сниженной массе, модульность конструкции, возможность эксплуатации по техническому состоянию. Вариативность компоновки (возможность вывода вала мощности вперед или назад) расширяет область применения двигателя.
21.09.2017
Права на данный материал
принадлежат АО "Объединенная двигателестроительная корпорация"
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Продукция
ВК-2500
Ми-17
Ми-8АМТ
ТВ3-117
Компании
ОДК УК

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