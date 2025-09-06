Медведев отметил важность внедрения новых разработок в машиностроение
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел заседание правительства РФ. 18 сентября 2017.
Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов машиностроительной отрасли с профессиональным праздником и отметил важность внедрения новых технологий и перспективных разработок в отрасль, сообщается на сайте кабинета министров в воскресенье.
Медведев назвал машиностроение одной из самых наукоемких отраслей, от которой зависит технологический суверенитет страны. Важную роль, по его мнению, играет машиностроение и в укреплении обороноспособности страны. По словам премьера, военная и гражданская продукция под брендом "Сделано в России" "может и должна соответствовать самым высоким требованиям мировых рынков".
"Важно, чтобы в нашей стране открывались новые конкурентоспособные производства, в том числе - в партнерстве с мировыми лидерами. Необходимо внедрять перспективные разработки и новые производственные технологии. А главное - опережающими темпами готовить современных специалистов, которым предстоит работать на современном оборудовании, интегрированном в цифровую среду", - отметил премьер.
Глава правительства уверен, что опыт, мастерство и умение работать в сложных условиях позволят работникам машиностроительной отрасли успешно решать масштабные задачи.
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24.09.2017
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