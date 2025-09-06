Армия США выпустила пособие по противостоянию России в гибридных войнах



Российские военнослужащие на этапе международного конкурса Отличники войсковой разведки в Новосибирской области.

Источник: © РИА Новости / Александр Кряжев Российские военнослужащие на этапе международного конкурса Отличники войсковой разведки в Новосибирской области.Источник: © РИА Новости / Александр Кряжев

Армия США представила учебное пособие для американских военных, в котором рассказывается о методах противостояния российским военным в гибридных войнах. На это пособие обратил внимание журнал The National Interest. Полное название издания "Пособие по российскому военному делу нового поколения". Оно было выпущено в 2016 году. Его авторами стали армия США и Группа по асимметричной войне.

В книге опубликованы фотографии вооружений, которые, по мнению авторов, Россия могла использовать в современных конфликтах. За основу анализа действий российских военных взята ситуация в Крыму и на юго-востоке Украины. Авторы ссылаются на то, что российские подразделения специальных сил участвовали в этих операциях под прикрытием. Также в них участвовали вооруженные тяжелой техникой регулярные подразделения российской армии, говорится в пособии.

Авторы учебного пособия отмечают, что современная военная стратегия России нацелена на смену режимов при поддержке местных сепаратистских группировок. "Новая цель российских военных — это полная смена системы государства, современный российский подход использует любые рычаги давления для достижения этих изменений", — говорится в книге.

В учебнике также описываются слабые места российских военных. "У солдат призыва есть недостаток мотивации, хотя российская армия становятся более профессиональной. Тактическое лидерство формально, слабая логистика, авиа и артподдержка может быть мощной, но неточной",— отмечается в книге.

Создатели пособия советуют американским военным тренироваться в условиях, когда связь и GPS глушатся электронными средствами. При этом отмечают, что в российской армии есть дефицит средств электронной борьбы и авиационной поддержки. В основном эти средства сосредоточены в Калининграде, Украине и Сирии, полагают авторы.