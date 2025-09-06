В Израиле ракетные испытания Ирана посчитали «попыткой проверить терпение»
|
|
Израильский противоракетный комплекс Arrow 2 во время презентации для журналистов на военной базе Пальмахим, 2011 год.
Источник: Nir Elias/Reuters
Министр обороны Израиля Авигдор Либерман назвал ракетные испытания Ирана провокацией и «попыткой проверить терпение» США и союзников, сообщает Haaretz.
«Баллистическая ракета, запущенная Ираном, является не только провокацией, но и демонстрацией неповиновения Соединенным Штатам и их союзникам, включая Израиль», — отметил Либерман.
По его словам, это «попытка проверить уровень их терпения» и еще одно доказательство стремления Ирана стать мировой державой и угрожать странам Ближнего Востока и всего свободного мира.
«Только представьте, что произойдет, если Иран получит ядерное оружие. А он стремится именно к этому», — подчеркнул министр.
Ранее Тегеран сообщил, что провел успешные испытания новой баллистической ракеты «Хорремшахр» (Khorramshahr).
По их словам, ракета способна нести несколько боеголовок и имеет дальность полета 2 тысячи километров.
|
23.09.2017
Права на данный материал
принадлежат Газета.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
26.09.2017 "Иран, как обычно, немножко провоцирует"
26.09.2017 "Запад" нам поможет
26.09.2017 Две трети американцев высказались против упреждающего удара по КНДР
26.09.2017 Военно-поэтические преувеличения
25.09.2017 Стратегические уловки Пентагона
22.09.2017 Ядерный шантаж: Кремль готовил странам НАТО войну по украинскому сценарию
21.09.2017 Российские самолеты, оказавшиеся в руках Пентагона (Gli Occhi Della Guerra, Италия)
21.09.2017 Стратегия по принципу "Китай прежде всего" для Северной Кореи (Project Syndicate, США)