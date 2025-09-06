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В Израиле ракетные испытания Ирана посчитали «попыткой проверить терпение»

25.09.2017 Газета.ru 210 0
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Arrow 2
Израильский противоракетный комплекс Arrow 2 во время презентации для журналистов на военной базе Пальмахим, 2011 год.
Источник: Nir Elias/Reuters

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман назвал ракетные испытания Ирана провокацией и «попыткой проверить терпение» США и союзников, сообщает Haaretz.


«Баллистическая ракета, запущенная Ираном, является не только провокацией, но и демонстрацией неповиновения Соединенным Штатам и их союзникам, включая Израиль», — отметил Либерман.


По его словам, это «попытка проверить уровень их терпения» и еще одно доказательство стремления Ирана стать мировой державой и угрожать странам Ближнего Востока и всего свободного мира.


«Только представьте, что произойдет, если Иран получит ядерное оружие. А он стремится именно к этому», — подчеркнул министр.


Ранее Тегеран сообщил, что провел успешные испытания новой баллистической ракеты «Хорремшахр» (Khorramshahr).


По их словам, ракета способна нести несколько боеголовок и имеет дальность полета 2 тысячи километров.
23.09.2017
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Израиль
Иран
США
Проекты
Ядерный щит
ЯО

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