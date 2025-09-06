В Израиле ракетные испытания Ирана посчитали «попыткой проверить терпение»



Израильский противоракетный комплекс Arrow 2 во время презентации для журналистов на военной базе Пальмахим, 2011 год.

Источник: Nir Elias/Reuters Израильский противоракетный комплекс Arrow 2 во время презентации для журналистов на военной базе Пальмахим, 2011 год.Источник: Nir Elias/Reuters

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман назвал ракетные испытания Ирана провокацией и «попыткой проверить терпение» США и союзников, сообщает Haaretz.

«Баллистическая ракета, запущенная Ираном, является не только провокацией, но и демонстрацией неповиновения Соединенным Штатам и их союзникам, включая Израиль», — отметил Либерман.

По его словам, это «попытка проверить уровень их терпения» и еще одно доказательство стремления Ирана стать мировой державой и угрожать странам Ближнего Востока и всего свободного мира.

«Только представьте, что произойдет, если Иран получит ядерное оружие. А он стремится именно к этому», — подчеркнул министр.

Ранее Тегеран сообщил, что провел успешные испытания новой баллистической ракеты «Хорремшахр» (Khorramshahr).

По их словам, ракета способна нести несколько боеголовок и имеет дальность полета 2 тысячи километров.