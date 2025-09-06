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Путин напомнил о задаче диверсификации производства в сфере ОПК

25.09.2017 ТАСС 775 0
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Владимир Путин
Владимир Путин в Североморске.
Источник: www.1tv.ru

Президент подчеркнул важность того, чтобы рост производительности труда был обеспечен не только за счет выпуска военной продукции, но и при переходе на продукцию гражданского назначения

НОВО-ОГАРЕВО, 23 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин напомнил о задаче диверсификации производства в сфере оборонно-промышленного комплекса.

"Мы говорили о том, что существенный рост производительности труда демонстрируют предприятия ОПК, что, разумеется, не может не радовать, но у нас с вами другая еще задача существует - диверсификация этой части нашей экономики", - заявил Путин, который в субботу встретился с главой Минпромторга Денисом Мантуровым и министром экономического развития Максимом Орешкиным.

Он подчеркнул важность того, чтобы рост производительности труда был обеспечен не только за счет выпуска военной продукции, но и при переходе на продукцию гражданского назначения.

В свою очередь Мантуров подчеркнул, что диверсификация ОПК заложена как один из основных ориентиров во всех государственных программах. Он отметил, что предприятия ОПК имеют хорошие компетенции в медтехнике, продукции для нефтегазового машиностроения и других.

"Поэтому по тем параметрам, которые вы поручили реализовать - к 2030 году выйти на параметр 50% производства гражданского сегмента предприятиями ОПК - мы идем с небольшим даже опережением", - сказал Мантуров.

Он предположил, что к 2020 году объемы производства гражданской продукции ОПК составят 20%, вместо плановых 17%.
23.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Персоны
Мантуров Денис
Путин Владимир
Проекты
2020-й год

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