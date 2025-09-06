Путин напомнил о задаче диверсификации производства в сфере ОПК
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Владимир Путин в Североморске.
Источник: www.1tv.ru
Президент подчеркнул важность того, чтобы рост производительности труда был обеспечен не только за счет выпуска военной продукции, но и при переходе на продукцию гражданского назначения
НОВО-ОГАРЕВО, 23 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин напомнил о задаче диверсификации производства в сфере оборонно-промышленного комплекса.
"Мы говорили о том, что существенный рост производительности труда демонстрируют предприятия ОПК, что, разумеется, не может не радовать, но у нас с вами другая еще задача существует - диверсификация этой части нашей экономики", - заявил Путин, который в субботу встретился с главой Минпромторга Денисом Мантуровым и министром экономического развития Максимом Орешкиным.
Он подчеркнул важность того, чтобы рост производительности труда был обеспечен не только за счет выпуска военной продукции, но и при переходе на продукцию гражданского назначения.
В свою очередь Мантуров подчеркнул, что диверсификация ОПК заложена как один из основных ориентиров во всех государственных программах. Он отметил, что предприятия ОПК имеют хорошие компетенции в медтехнике, продукции для нефтегазового машиностроения и других.
"Поэтому по тем параметрам, которые вы поручили реализовать - к 2030 году выйти на параметр 50% производства гражданского сегмента предприятиями ОПК - мы идем с небольшим даже опережением", - сказал Мантуров.
Он предположил, что к 2020 году объемы производства гражданской продукции ОПК составят 20%, вместо плановых 17%.
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23.09.2017
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