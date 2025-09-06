Работы по Ил-114 и двигателю ПД-35 профинансируют до 2020 года включительно
|
|
Фотокорреспонденты снимают тренировочный полет пассажирского самолета Ил-114. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Антон Денисов
НОВО-ОГАРЕВО, 23 сен - РИА Новости. Работы по региональному самолету Ил-114 и двигателю ПД-35 будут профинансированы не только в 2018 году, но и до 2020 года включительно, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы договариваемся таким образом: в аварийном порядке, так скажем, мы профинансировали эти расходы из Роснефтегаза до 2018 года включительно, а 2019-2020 должны быть профинансированы из бюджета, и с Минфином я на этот счет договорюсь", - сказал Путин, который в субботу встретился с главой Минпромторга Денисом Мантуровым.
Он назвал эту работу одним из приоритетов. "Нам нужен региональный самолет свой, иначе мы так и будем вечно покупать все за границей в этом сегменте. Но и нужен двигатель мощный, ПД-35 нам нужен. Много проектов в авиации связано с этим двигателем", - заявил президент.
Самолет Ил-114 предназначен для региональных перевозок. Разработан конструкторским бюро Ильюшина в СССР. Строительство машин было организовано в 1980-х годах на базе Ташкентского авиационного производственного объединения имени В.П. Чкалова, где было выпущено около 20 самолетов. По поручению президента России ОАК начала программу модернизации Ил-114 для обеспечения авиакомпаний России машинами полностью отечественного производства вместимостью около 60 пассажиров.
Двигатель ПД-35 разрабатывают для широкофюзеляжного дальнемагистрального самолёта.
|
23.09.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
20.07.2017 "Мы не конкурируем внутри страны, мы соревнуемся на глобальном поле"
29.05.2017 Денис Мантуров рассказал о перспективах авиастроения в Воронеже
15.03.2017 Игра на вылет
30.12.2016 ОАК и ОДК получат более 2,3 млрд руб. из дивидендов "Роснефтегаза" на создание Ил-114
01.04.2016 Большие проблемы серийного производства самолета Ил-114
12.01.2016 «Авиастар»: заводская зарисовка
21.09.2015 "Ил-114 - это хорошо, но было бы лучше, если бы пошел Ту-324"
30.06.2015 Готовится решение о возобновлении производства самолета Ил-114 на территории России