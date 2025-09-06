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Работы по Ил-114 и двигателю ПД-35 профинансируют до 2020 года включительно

25.09.2017 РИА Новости 525 0
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Ил-114
Фотокорреспонденты снимают тренировочный полет пассажирского самолета Ил-114. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Антон Денисов

НОВО-ОГАРЕВО, 23 сен - РИА Новости. Работы по региональному самолету Ил-114 и двигателю ПД-35 будут профинансированы не только в 2018 году, но и до 2020 года включительно, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы договариваемся таким образом: в аварийном порядке, так скажем, мы профинансировали эти расходы из Роснефтегаза до 2018 года включительно, а 2019-2020 должны быть профинансированы из бюджета, и с Минфином я на этот счет договорюсь", - сказал Путин, который в субботу встретился с главой Минпромторга Денисом Мантуровым.

Он назвал эту работу одним из приоритетов. "Нам нужен региональный самолет свой, иначе мы так и будем вечно покупать все за границей в этом сегменте. Но и нужен двигатель мощный, ПД-35 нам нужен. Много проектов в авиации связано с этим двигателем", - заявил президент.

Самолет Ил-114 предназначен для региональных перевозок. Разработан конструкторским бюро Ильюшина в СССР. Строительство машин было организовано в 1980-х годах на базе Ташкентского авиационного производственного объединения имени В.П. Чкалова, где было выпущено около 20 самолетов. По поручению президента России ОАК начала программу модернизации Ил-114 для обеспечения авиакомпаний России машинами полностью отечественного производства вместимостью около 60 пассажиров.

Двигатель ПД-35 разрабатывают для широкофюзеляжного дальнемагистрального самолёта.
23.09.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Продукция
Ил-114
ПД-35
Компании
Ил
Минпромторг РФ
ОАК
ТАПОиЧ
Персоны
Мантуров Денис
Путин Владимир
Проекты
2020-й год

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