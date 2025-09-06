Эрдоган не обсуждал на переговорах с Трампом покупку у России С-400
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Зенитный ракетный комплекс С-400. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов
АНКАРА, 23 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что президент США Дональд Трамп на переговорах с ним в Нью-Йорке не затрагивал вопрос о закупке Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400.
Москва и Анкара достигли договоренности о поставке российских систем С-400 в Турцию и подписали контракт, сообщила на прошлой неделе пресс-служба Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ. Ранее Эрдоган заявил, что Анкара внесла первый взнос за комплексы C-400.
"Трамп не посчитал нужным затронуть вопрос о закупках данных систем (С-400 - ред.). Это является свидетельством нашей решительной позиции. Кроме того, если сами США не могут нам что-либо предложить, то они не могут и говорить на эту тему", - заявил Эрдоган турецким журналистам на борту самолета по пути из США, где он участвовал в 72-й сессии Генассамблеи ООН. Его цитирует телеканал TRT.
Эрдоган отметил, что главным в повестке его встречи с Трампом были вопросы, касающиеся Ирака и Сирии, а также деятельности организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, на выдаче которого из США настаивает Анкара.
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23.09.2017
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