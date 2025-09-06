Пакистанские военные прибыли в Россию на учения "Дружба-2017"
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Пакистанский военный.
Источник: © AP Photo / Mohammad Sajjad
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Пакистанские военные прибыли в Россию на совместные учения "Дружба-2017", сообщил в субботу начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.
"Военнослужащие Исламской Республики Пакистан прибыли в Карачаево-Черкесию на территорию горного мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) для участия в совместных российско-пакистанских учениях "Дружба-2017". Учения проходят с 22 сентября по 4 октября на горном полигоне в районе населенного пункта Нижний Архыз", - сказал он.
Всего в учениях принимают участие около 200 военных, в том числе более 70 горных стрелков из Пакистана и более 100 военных горной мотострелковой бригады ЮВО.
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23.09.2017
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