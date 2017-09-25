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Источник: три прототипа "Сармата" испытают до середины 2018 года

25.09.2017 ТАСС 868 2
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Пусковая шахта межконтинентальной баллистической ракеты
Пусковая шахта межконтинентальной баллистической ракеты.
Источник: © Сергей Казак/ТАСС

Испытания пройдут на космодроме Плесецк

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Бросковые испытания трех прототипов новой российской межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Сармат" будут проведены на космодроме Плесецк до середины 2018 года. Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Первое бросковое испытание состоится в четвертом квартале этого года, пока в плане стоит октябрь. Второй и третий "броски" намечены на первую половину 2018 года", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что все три теста имеют одинаковое начало: проверку работы порохового аккумулятора при выталкивании ракеты из шахты на высоту около 30 м. Различия состоят в разном времени работы двигателей самой ракеты. "Вместо боевой части на прототипах будут установлены массогабаритные макеты", - сказал источник.

Собеседник агентства также сообщил, что первый прототип уже доставлен на космодром Плесецк. "Второй и третий находятся в процессе изготовления на "Красмаше", они должны быть собраны к концу 2017 года", - добавил он.

ТАСС не располагает официальным подтверждением данной информации.

Бросковые испытания новой российской МБР "Сармат", которая должна прийти на смену "Воеводе", переносились несколько раз. В предыдущий раз они планировались на март этого года, однако были сдвинуты из-за необходимости "завершить полный цикл испытаний изделия на новых испытательных стендах Красноярского машиностроительного завода", сообщал ТАСС другой источник в "оборонке".
23.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Сармат МБР
Компании
Красмаш
Проекты
Плесецк

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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
Павел 1978
8607
№1
25.09.2017 11:22
с Богом!
+5
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RU
gerrfrost
2772
№2
25.09.2017 13:40
Цитата, q
Собеседник агентства также сообщил, что первый прототип уже доставлен на космодром Плесецк. "Второй и третий находятся в процессе.....
А вот это хоть какая-то конкретика.. До этого вообще тишина была...
0
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