Источник: три прототипа "Сармата" испытают до середины 2018 года



Пусковая шахта межконтинентальной баллистической ракеты.

Источник: © Сергей Казак/ТАСС Пусковая шахта межконтинентальной баллистической ракеты.Источник: © Сергей Казак/ТАСС

Испытания пройдут на космодроме Плесецк

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Бросковые испытания трех прототипов новой российской межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Сармат" будут проведены на космодроме Плесецк до середины 2018 года. Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Первое бросковое испытание состоится в четвертом квартале этого года, пока в плане стоит октябрь. Второй и третий "броски" намечены на первую половину 2018 года", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что все три теста имеют одинаковое начало: проверку работы порохового аккумулятора при выталкивании ракеты из шахты на высоту около 30 м. Различия состоят в разном времени работы двигателей самой ракеты. "Вместо боевой части на прототипах будут установлены массогабаритные макеты", - сказал источник.

Собеседник агентства также сообщил, что первый прототип уже доставлен на космодром Плесецк. "Второй и третий находятся в процессе изготовления на "Красмаше", они должны быть собраны к концу 2017 года", - добавил он.

ТАСС не располагает официальным подтверждением данной информации.

Бросковые испытания новой российской МБР "Сармат", которая должна прийти на смену "Воеводе", переносились несколько раз. В предыдущий раз они планировались на март этого года, однако были сдвинуты из-за необходимости "завершить полный цикл испытаний изделия на новых испытательных стендах Красноярского машиностроительного завода", сообщал ТАСС другой источник в "оборонке".