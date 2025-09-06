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В Краснодарское училище военных летчиков зачислены девушки из 11 регионов

25.09.2017 ТАСС 280 0
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Девушки-курсанты
Девушки-курсанты Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков.
Источник: © Виталий Тимкив/ТАСС

С 1 октября в училище начнут обучение 15 девушек. Еще 14 абитуриенток зачислены в резерв

КРАСНОДАР, 23 сентября. /ТАСС/. Первые девушки-курсанты зачислены в Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков. Курсантками стали 15 представительниц 11 регионов от Калининграда до Иркутской области. Еще 14 абитуриенток зачислены в резерв, передает корреспондент ТАСС с итогового заседания приемной комиссии, состоявшегося в субботу.

Как сообщил ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу, с 1 октября этого года в Краснодарском авиаучилище начнут обучение 15 девушек.

"Мы, наверное, отобрали лучших из лучших. Конкурс - один-два балла разрыв, физподготовка почти у всех 100 баллов, первая-вторая группа профпригодности. Почти все девушки выбирают истребители, хотя многие из них миниатюрные, хрупкие", - сообщил журналистам начальник Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин.

Экс-главком ВВС, Герой России Владимир Михайлов добавил, что было очень жаль отказывать девушкам в поступлении. "У девушек есть все шансы попасть в пилоты истребителей Самолет не признает никаких авторитетов, девушкам надо только учиться и соблюдать летный закон. Сейчас Су-35 настолько прост, что нужно только точно отработать с автоматикой, и все будет хорошо", - отметил он.

Летчик-космонавт Елена Серова, входящая в состав мандатной комиссии, отметила, что девушкам предстоит тяжелый путь и в плане физической подготовки, и в освоении технических дисциплин. "Небо надо полюбить, но этот совет девочкам не нужен. Они не всегда могут объяснить, почему, но они все влюблены в небо. Я уверена, что они справятся", - сказала Серова журналистам.

От министра обороны девушкам вручили погоны и поздравительный адрес, их родителям отправят специальные телеграммы. А юноши-курсанты летного училища подарили букеты и тем, кто зачислен в училище, и тем, кто зачислен в резерв. "Вы должны освоить сложную профессию военного летчика. Вы должны доказать, что Россия и девушки способны на подвиги", - подчеркнул Горемыкин, обращаясь к абитуриенткам.

Самая старшая

Одной из поступивших стала Екатерина Пчела из города Энгельс Саратовской области. Она имеет 150 часов налета.

В этом году она закончила училище гражданской авиации и получила свидетельство коммерческого пилота, но с детства мечтала быть именно военным летчиком. Через неделю ей исполнится 22 года - она самая старшая из поступивших девушек.

У нее нет спортивных разрядов, она бегала каждый день, чтобы сдать экзамен по физподготовке, специально для поступления пересдала ЕГЭ.

"Я хочу летать на истребителях - например, Су-35. Здесь я уже пробовала летать на тренажере на Як-130, выполнять с инструктором фигуры высшего пилотажа", - рассказала девушка корреспонденту ТАСС.

На вопрос Горемыкина, кем она хочет стать, девушка пошутила: "Пилотом. А потом командиром дивизии и главкомом ВВС".
23.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Небо РЛК
Су-35
Як-130
Компании
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Шойгу Сергей

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