Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

На "Боевом содружестве" впервые использовали имитирующую БЛА мишень

25.09.2017 РИА Новости 302 0
0
Понравилась новость?
 0
E-95
Малоразмерная воздушная мишень Е-95 (в составе комплекса) предназначена для имитации дозвуковых дистанционно-пилотируемых летательных аппаратов, крылатых ракет, планирующих авиабомб, вертолетов и самолетов штурмовой авиации. Источник: Оружие России.

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Ракету-мишень Е-95, имитирующую беспилотный летающий аппарат (БЛА), впервые использовали на учениях "Боевое содружество-2017", сообщил командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО ВКС) - заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) генерал-лейтенант Виктор Гуменный.

Мишень "Е-95" - комплекс, предназначенный для обеспечения боевой подготовки войск и отработки средств ПВО. Мишень имитирует маневренные цели типа БЛА, планирующие управляемые авиабомбы, крылатые ракеты. Максимальная скорость полета "Е-95" - 380-410 км/ч, высота - 200-3000 метров.

"Е-95 мишень, которая имитирует беспилотный летательный аппарат, тоже крайне сложная, мы их на этих учениях ("Боевое Содружество") опробовали впервые", - сказал Гуменный в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Он отметил, что было запущено две такие мишени. Подобные мишени являются сложными, так как обладают малой эффективно отражающей поверхностью.

По его словам, также в ходе учений были использованы мишени, которые имитируют весь класс воздушных целей, которыми обладает потенциальный противник. В частности, были использованы такие сложные ракеты-мишени, как "Кабан", летящие по баллистической траектории - их было запущено четыре - все они были уничтожены расчетами С-400. Для зенитно-ракетной системы С-300ПС были запущены ракеты-мишени "Пищаль" и "Армавир" - все были также успешно уничтожены в ходе боевой учебы.

"Порядка 25 мишеней мы запускали, причем мишени мы запускали одновременно. Вся стрельба по этим боевым целям - 4-5 минут, практически одновременно - это очень красиво и впечатляет", - сказал Гуменный.
23.09.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
С-300
С-300П
С-400 Триумф
Проекты
БПЛА
Военные учения

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.09 23:34
  • 6
Мантуров: новые правила авиаперевозок увеличат продажи SSJ-100 и МС-21 на 10-15%
  • 25.09 23:33
  • 68
Игорь Комаров: "Космическая отрасль оживает"
  • 25.09 22:49
  • 17
Учения НАТО: болгары отказались стрелять в русских (Global Research, Канада)
  • 25.09 21:42
  • 5
Россия была целью "фейковых новостей" НАТО (The Independent, Великобритания)
  • 25.09 21:25
  • 16
Рогозин: ГЛОНАСС сравняется с GPS по точности после запуска новых спутников
  • 25.09 21:21
  • 46
Российские средства РЭБ превосходят американские (The National Interest, США)
  • 25.09 20:24
  • 1
Армия США выпустила пособие по ведению войны с Россией
  • 25.09 19:32
  • 1
Российские военные взялись за 4-ю версию операционной системы реального времени
  • 25.09 18:53
  • 2
В Севастопольском университете открыли лабораторию жидкостного дыхания
  • 25.09 16:27
  • 5437
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 25.09 16:19
  • 3746
Оценка Советского периода в истории России.
  • 25.09 15:43
  • 1
Прощай «Буханка» УАЗ выпустил новый микроавтобус 2018
  • 25.09 14:49
  • 8
Минобороны заново сформировало 45-й отдельный инженерно-маскировочный полк
  • 25.09 14:46
  • 7
Россия не будет поставлять украинскому "Южмашу" комплектующие для ракет-носителей "Зенит" - источник
  • 25.09 14:11
  • 3
В российской армии начато создание первого цифрового пункта управления войсками
другие обсуждаемые темы