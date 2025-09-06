На "Боевом содружестве" впервые использовали имитирующую БЛА мишень
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Малоразмерная воздушная мишень Е-95 (в составе комплекса) предназначена для имитации дозвуковых дистанционно-пилотируемых летательных аппаратов, крылатых ракет, планирующих авиабомб, вертолетов и самолетов штурмовой авиации. Источник: Оружие России.
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Ракету-мишень Е-95, имитирующую беспилотный летающий аппарат (БЛА), впервые использовали на учениях "Боевое содружество-2017", сообщил командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО ВКС) - заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) генерал-лейтенант Виктор Гуменный.
Мишень "Е-95" - комплекс, предназначенный для обеспечения боевой подготовки войск и отработки средств ПВО. Мишень имитирует маневренные цели типа БЛА, планирующие управляемые авиабомбы, крылатые ракеты. Максимальная скорость полета "Е-95" - 380-410 км/ч, высота - 200-3000 метров.
"Е-95 мишень, которая имитирует беспилотный летательный аппарат, тоже крайне сложная, мы их на этих учениях ("Боевое Содружество") опробовали впервые", - сказал Гуменный в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Он отметил, что было запущено две такие мишени. Подобные мишени являются сложными, так как обладают малой эффективно отражающей поверхностью.
По его словам, также в ходе учений были использованы мишени, которые имитируют весь класс воздушных целей, которыми обладает потенциальный противник. В частности, были использованы такие сложные ракеты-мишени, как "Кабан", летящие по баллистической траектории - их было запущено четыре - все они были уничтожены расчетами С-400. Для зенитно-ракетной системы С-300ПС были запущены ракеты-мишени "Пищаль" и "Армавир" - все были также успешно уничтожены в ходе боевой учебы.
"Порядка 25 мишеней мы запускали, причем мишени мы запускали одновременно. Вся стрельба по этим боевым целям - 4-5 минут, практически одновременно - это очень красиво и впечатляет", - сказал Гуменный.
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23.09.2017
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