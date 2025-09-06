В США создали гаубицу на базе внедорожника
|
|
Гаубица Hawkeye.
Источник: vpk-news.ru
Американская компания из Иллинойса Mandus Group в партнерстве с AM General представила новый вид артиллерии для американской армии — гаубицу Hawkeye ("Глаз ястреба") на базе внедорожника Humvee или пикапа Ford F250. Предполагается, что она будет удобна для морских пехотинцев или десанта, сообщает Life.ru со ссылкой на Defencetech.org.
Компания разработала стабилизированную 105-миллиметровую пушечную систему, предназначенную для установки на задней части Humvee, Joint Light Tactical Vehicles и аналогичных платформ. Самоходная гаубица имеет передние и задние гидравлические анкеры, стабилизирующие орудие во время стрельбы.
По мнению создателей, американская армия нуждается в таком виде оружия, специально заточенного под тактику "выстрелил — убежал". В условиях современного боя и действия артиллерийских радаров, засекающих время выстрела — 30 секунд на подготовку к стрельбе и столько же на подготовку к отъезду, — выглядят нормальной мерой предосторожности.
Добиться установки 105-миллиметрового орудия M20 удалось за счёт его облегчения и специальной системы гидравлических анкеров, стабилизирующих транспортное средство во время стрельбы. Демонстрация живого огня Hawkeye для военных чиновников будет проведена на следующей неделе в армейской национальной гвардии в лагере Аттербери, штат Индиана. По результатам этих показов будет принято решение о закупке подобного оружия в Армию США.
Российская армия пошла другим путем. В прошлом году Военно-промышленная компания в рамках форума "Армия-2016" показала бронеавтомобиль "Тигр-М СпН", оснащенный 30-миллиметровым пушечным боевым модулем. Его предполагается использовать в качестве разведывательно-штурмовой машины, машины огневой поддержки при проведении контртеррористических операций, выполнении задач территориальной обороны и патрулирования районов.
|
22.09.2017
Права на данный материал
принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
13.07.2017 Великобритания приобретет американские легкие бронированные машины JLTV
31.10.2016 Oshkosh Defense демонстрирует вооруженные варианты JLTV и M-ATV
28.03.2016 «Ошкош дифенз» получила первый заказ на поставку ВС США ББМ JLTV
17.02.2016 «Ошкош дифенз» возобновляет выполнение контракта на поставку ВС США ББМ JLTV
15.02.2016 «Ошкош» поставил на место «Локхид»
18.12.2015 Армия США возобновляет работы после протеста по JLTV
22.09.2015 Командование СВ США приостановило выполнение контракта на поставку ББМ JLTV
31.08.2015 Победа Oshkosh в тендере JLTV