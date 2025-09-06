В США создали гаубицу на базе внедорожника



Гаубица Hawkeye.

Источник: vpk-news.ru Гаубица Hawkeye.Источник: vpk-news.ru

Американская компания из Иллинойса Mandus Group в партнерстве с AM General представила новый вид артиллерии для американской армии — гаубицу Hawkeye ("Глаз ястреба") на базе внедорожника Humvee или пикапа Ford F250. Предполагается, что она будет удобна для морских пехотинцев или десанта, сообщает Life.ru со ссылкой на Defencetech.org.

Компания разработала стабилизированную 105-миллиметровую пушечную систему, предназначенную для установки на задней части Humvee, Joint Light Tactical Vehicles и аналогичных платформ. Самоходная гаубица имеет передние и задние гидравлические анкеры, стабилизирующие орудие во время стрельбы.

По мнению создателей, американская армия нуждается в таком виде оружия, специально заточенного под тактику "выстрелил — убежал". В условиях современного боя и действия артиллерийских радаров, засекающих время выстрела — 30 секунд на подготовку к стрельбе и столько же на подготовку к отъезду, — выглядят нормальной мерой предосторожности.

Добиться установки 105-миллиметрового орудия M20 удалось за счёт его облегчения и специальной системы гидравлических анкеров, стабилизирующих транспортное средство во время стрельбы. Демонстрация живого огня Hawkeye для военных чиновников будет проведена на следующей неделе в армейской национальной гвардии в лагере Аттербери, штат Индиана. По результатам этих показов будет принято решение о закупке подобного оружия в Армию США.

Российская армия пошла другим путем. В прошлом году Военно-промышленная компания в рамках форума "Армия-2016" показала бронеавтомобиль "Тигр-М СпН", оснащенный 30-миллиметровым пушечным боевым модулем. Его предполагается использовать в качестве разведывательно-штурмовой машины, машины огневой поддержки при проведении контртеррористических операций, выполнении задач территориальной обороны и патрулирования районов.