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Москва и Пекин готовятся к войне

25.09.2017 Газета.ru 412 0
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Морские пехотинцы армий России и Китая
Морские пехотинцы армий России и Китая на совместной тренировке в Приморском крае в рамках учений "Морское взаимодействие - 2017", 21 сентября 2017 года.
Источник: Виталий Аньков/РИА "Новости"

В Приморье началась активная фаза учений "Морское взаимодействие-2017"

На Дальнем Востоке, в акватории Японского и Охотского морей, началась активная фаза совместных российско-китайских учений "Морское-взаимодействие-2017". Во время маневров впервые будет разыгран эпизод по спасению экипажа с условно аварийной подлодки. Москва и Пекин готовятся к возможной войне между КНДР и США, уверены эксперты.

На Дальнем Востоке в пятницу, 22 сентября, стартовала активная фаза совместных российско-китайских учений "Морское взаимодействие-2017". Корабли Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и Тихоокеанского флота вышли в море, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Владимир Матвеев.

"Выходу кораблей предшествовала напряженная работа в штабе объединенного руководства учений "Морское взаимодействие-2017". На картах были разыграны все эпизоды учения, командиры кораблей доложили руководству о готовности экипажей к проведению маневров и свои решения", - рассказал Матвеев.

Активная фаза маневров продлится до 25 сентября в акватории Японского и Охотского морей. В ней будет задействованы около 15 кораблей и подводных лодок, два глубоководных спасательных аппарата, четыре противолодочных самолета и четыре корабельных вертолета от Тихоокеанского флота и китайских ВМС. Российские и китайские моряки в ходе маневров отработают совместные действия по обороне кораблей на якорной стоянке, поиску, спасению и конвоированию судов, а также освобождению захваченного судна, обнаружению и опознаванию целей совместной противовоздушной обороны. Во время учений также планируется нанесение совместных артиллерийских ударов по морским целям.

Как ожидается, впервые в подобных учениях будет разыгран эпизод по спасению экипажа с борта условно аварийной подводной лодки, которая лежит на грунте.

Эти учения были плановыми, и такого рода маневры планируются как минимум за полгода до их начала. Их общий порядок планируется за год, а иногда и за несколько лет, говорит директор Центра стратегических исследований Китая РУДН Алексей Маслов. "Тем не менее, в них есть несколько примечательных моментов, - отметил он в разговоре с "Газетой.Ru", - Во-первых, эти учения проходят на фоне усиливающейся эскалации напряженности в районе Корейского полуострова. Как следствие, страны наверняка будут отрабатывать маневры по противодействию началу локальной военной угрозы в этом регионе. Начало локальной войны - это нанесение США удара по Северной Корее и ответа Северной Кореи по Южной Корее или по Японии. Или, наоборот, превентивный северокорейский удар по США или близлежащим территориям".

При этом эксперт отметил, что учения "Морское взаимодействие-2017" носят исключительно оборонительный характер: в ходе них отрабатываются совместные действия по защите территории Китая и России. "Все учения, которые проводят Россия и Китай за последние годы - это однозначно учения оборонительного характера. И, насколько можно понять, хотя официально это не объявляется, Россия и Китай уже отрабатывали такой маневр на случай начала локально-региональной войны", - добавил китаист.

"Второй очень важный момент - это то, что на протяжении последних лет, когда проходят военно-морские учения, Россия и Китай все время сближают свои позиции по взаимодействию. Например, в этом году наверняка, как и в прошлый раз, будут смешанные экипажи (это такая высшая форма взаимодействия), совместные расчеты и совместная отработка маневра по нанесению удара", - предположил собеседник "Газеты.Ru".

Первый этап маневров "Морское взаимодействие-2017" прошел в июле этого года в акватории Балтийского моря и стал первым визитом китайских кораблей в Балтийск в истории отношений Пекина и Москвы.

До этого все совместные учения проходили в знакомых китайцам регионах.

"Россия и Китай сейчас демонстрируют, что они могут действовать практически по всему миру, - рассуждает Маслов, - Китай раньше никогда не посылал свой военно-морской флот дальше южных морей, и многие считали, что он не способен на дальние морские походы, а тем более совершать по прибытии в пункт назначения какие-то военные маневры. Но за последние годы Китай заметно усилил различные формы отработки морских походов, и одним из них был поход в Балтийское море вместе с российскими экипажами. Это показало, что Россия и Китай могут сотрудничать не только в регионе Восточной Азии, но и, например, в районе Европы".

Ранее российский военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал отечества", полковник запаса Виктор Мураховский предположил в разговоре с "Газетой.Ru", что учениями в Балтийском море Москва и Пекин хотели продемонстрировать, что Балтика не является внутренними водами НАТО. "Это поддержка Китаем такой политики, что никакая морская акватория не может считаться принадлежащей какой-то единственной стороне. Китай совершенно не собирается складывать лапки перед стратегией доминирования на морях, которую реализуют США и блок НАТО", - сказал он.


Амалия Затари
22.09.2017
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