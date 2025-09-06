Siemens не будет подозревать всех клиентов в РФ из-за ситуации с турбинами
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Флаг с логотипом компании Siemens. Архивное фото.
Источник: © AFP 2017 / Michele Tantussi
В будущем концерн при заключении сделок планирует прописывать пункт о том, что он может распоряжаться поставленным клиенту оборудованием вплоть до момента подключения к сети
БЕРЛИН, 22 сентября. /ТАСС/. Германский концерн Siemens не собирается из-за ситуации с турбинами в Крыму пересматривать сотрудничество со всеми российскими клиентами без разбора.
Об этом заявил его главный исполнительный директор Джо Кэзер в опубликованном в пятницу интервью журналу Spiegel.
"В любом случае доверительные отношения с Россией длиной в 160 лет от этого пострадали", - сказал он. "С другой стороны, нельзя огульно обвинять всю страну и ее верных и надежных клиентов. И нужно подумать о сотнях и тысячах работников предприятий [в РФ], которые потеряют работу, если мы отреагируем сверх меры", - добавил Кэзер.
По его словам, в будущем Siemens при заключении сделок планирует прописывать пункт о том, что концерн может распоряжаться поставленным клиенту оборудованием вплоть до того момента, как оно будет подключено к сети.
Турбины для крымских ТЭС
В настоящее время компания "Технопромэкспорт" строит две тепловые электростанции мощностью по 470 МВт в Севастополе и Симферополе. Их ввод в эксплуатацию состоится 18 июня 2018 года. В июле 2017-го разгорелся скандал: на этих газовых ТЭС планировалось установить турбины, сделанные по технологии Siemens, но в конце 2016 года германский концерн блокировал поставки из-за санкций Евросоюза.
Агентство Reuters в июле сообщило со ссылкой на источники, что Россия, несмотря на рестрикции, все же отправила оборудование в Крым. Концерн позднее подтвердил, что все четыре газотурбинные установки для крымских ТЭС оказались именно его производства и были поставлены на полуостров в обход санкций ЕС. После этого Siemens подал иск против представителей "Технопромэкспорта".
Госкорпорация "Ростех" в свою очередь заявила, что "Технопромэкспорт" приобрел четыре комплекта установок "на вторичном рынке". Производитель оборудования при этом не уточнялся.
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22.09.2017
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