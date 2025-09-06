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Эксперт: Китай мог бы урегулировать корейский кризис, предоставив ядерный зонтик КНДР

25.09.2017 ТАСС 185 0
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НОАК.

По мнению профессора Филипа Боббита, если КНДР окажется под китайским "зонтиком", то для него это окажется гораздо более эффективным способом обеспечения безопасности, чем обладание ядерным арсеналом

НЬЮ-ЙОРК, 23 сентября. /ТАСС/. Китай мог бы способствовать урегулированию кризиса вокруг северокорейской ракетной и ядерной программ, если бы согласился предоставить ядерный зонтик КНДР. Такое мнение высказал в пятницу на страницах свежего номера журнала The Time директор Центра за национальную безопасность при Колумбийском университете профессор Филип Боббит.

Если бы удалось убедить Китай предоставить Пхеньяну надежные гарантии защиты в случае нападения со стороны США или от упреждающего удара, и если бы Северная Корея согласилась принять эти гарантии, то это обеспечило бы возможность выхода из нынешнего кризиса, пишет он.

Для Китая, считает эксперт, такой вариант сулит важные преимущества: Пекин возьмет на себя ответственность за поддержание мирового порядка, что укрепит его престиж. У Пхеньяна, по мнению Боббита, также есть причины согласиться на защиту со стороны Китая, поскольку методы нанесения первого удара постоянно совершенствуются. В этой связи он напомнил, что на протяжении последнего десятилетия в США достигнут очень заметный прогресс в вопросах создания систем наблюдения, сопровождения целей и анализа информации в рамках разработки концепции первого удара.

Если Пхеньян окажется под китайским "зонтиком", считает профессор Боббит, то для него это окажется гораздо более эффективным способом обеспечения безопасности, чем обладание ядерным арсеналом, которым может подвергнуться удару со стороны США.
23.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Китай
КНДР
Колумбия
США
Проекты
Ядерный щит

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