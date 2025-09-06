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Иран представил новую баллистическую ракету

25.09.2017 РИА Новости 258 0
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Fajr-3
Иранская баллистическая ракета средней дальности Fajr-3.
Источник: http://www.korabli.eu/

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Иран представил баллистическую ракету с дальностью полета две тысячи километров, способную нести несколько боеголовок, передает телеканал Press TV со ссылкой на бригадного генерала Амира Али Хаджизадеха (Amir Ali Hajizadeh).

Ракету с названием Khorramshahr представили во время военного парада в Тегеране, на котором присутствовали президент Ирана Хасан Роухани и высокопоставленные военные.

Ранее Роухани заявил, что страна намерена усилить возможности ракетного комплекса. По его словам, "ни одна страна" не помешает Тегерану развивать свой ракетный потенциал.

Ракетная программа Ирана вызывает резкую негативную реакцию США. Так, Вашингтон в этой связи внес 18 организаций и физлиц в список санкций. Роухани заявил, что страна может выйти из соглашения по ядерной программе, если США продолжат расширять санкции против Тегерана. Также парламент Ирана выделил 520 миллионов долларов на разработку ракет в качестве ответа на американские ограничения.
22.09.2017
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принадлежат РИА Новости
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Иран
Россия
США
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Ядерный щит

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