"Запад-2017": Рухнет ли режим недоверия



Вертолеты Ми-8 во время совместных стратегических учений вооруженных сил Республики Белоруссия и Российской Федерации Запад-2017. 20 сентября 2017.

Источник: © Sputnik / Виктор Толочко Вертолеты Ми-8 во время совместных стратегических учений вооруженных сил Республики Белоруссия и Российской Федерации Запад-2017. 20 сентября 2017.Источник: © Sputnik / Виктор Толочко

Под конец российско-белорусских учений в НАТО признали их открытость

Завершились совместные российско-белорусские стратегические учения "Запад-2017". Как заявили представители командования Вооруженных сил РФ, все задачи, поставленные задействованным в этих маневрах частям и соединениям, были полностью выполнены. Командующий войсками российского Западного военного округа генерал-полковник Андрей Картаполов после посещения одного из этапов учений президентом Владимиром Путиным и главой военного ведомства Сергеем Шойгу сообщил: "Оценка Верховным главнокомандующим и министром обороны поставлена высокая".

Нынешние учения "Запад" проводились уже в третий раз. Первые прошли в 2009 году. По прошествии четырех лет состоялись учения "Запад-2013". И вот настала очередь "Запада-2017". Но что любопытно, первые два раза действия российских и белорусских военных не вызывали особого беспокойства ни у кого в мире. Теперь же в странах НАТО задолго до начала учений разразилась настоящая истерика. Россию обвинили в беспрецедентном сосредоточении войск у границ альянса, в подготовке броска Вооруженных сил РФ в западном направлении, в репетиции вторжения в Европу.

Для сравнения напомним, что в маневрах 2009 года было задействовано около 12,5 тыс. военнослужащих. В 2013 году Россия и Белоруссия объявили о совместном действии на учениях более 10 тыс. человек. Официальная численность участвующих в "Западе-2017" - 12,7 тыс. военнослужащих. По количеству привлеченной техники тоже получаются близкие цифры. В тех же учениях "Запад-2009" участвовало свыше 220 танков, около 470 боевых бронированных машин, 230 самоходных и буксируемых артиллерийских орудий, минометов и реактивных систем залпового огня, 60 самолетов и 40 вертолетов. В 2017 году в маневрах задействовали до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, около 70 самолетов и вертолетов. Так почему же тогда это не вызывало паники у соседних государств, а ныне породило у них страшные фантазии?

Ответ на этот вопрос предельно прост: первые два учения "Запад" проходили до радикальных перемен политической ситуации в Украине и объявления там России "страной-агрессором". А в настоящее время начальник Генштаба ВС Украины генерал армии Виктор Муженко без тени сомнения заявил, что численность войск на маневрах "Запад-2017" могла достигать 230–240 тыс. человек, причем 100 тыс. из них могли оказаться "на юго-западном стратегическом направлении". "Это объективно обуславливает возникновение военной угрозы широкомасштабной вооруженной агрессии России как против Украины, так и против стран НАТО", – сказал Муженко, пояснив, что поводом для "начала агрессии" могут стать "масштабные провокации" в Восточной Украине или в странах Балтии, для чего будет заявлено о необходимости защитить якобы ущемленные права и свободы русскоязычного населения, об угрозе его безопасности.

Подобные умозаключения тотчас были подхвачены патронами украинских властей. Военный эксперт Брукингского института США Майкл О'Хэнлон прямо указал: на оценку западными странами российско-белорусских учений прямо влияет нынешний геополитический контекст, в том числе присоединение Крыма к России и военный конфликт в Донбассе. "Учитывая масштабы учений "Запад" и их близость к границам стран НАТО, проблема российско-белорусских военных маневров переходит в политическое измерение", – объяснил обеспокоенность западных стран эксперт из Военно-морского института США в Аннаполисе Робин Лэйрд. Между тем белорусский военный эксперт Александр Алесин заметил, что "Крым сейчас используется в качестве главного аргумента в информационной войне". По его мнению, "правительства стран Балтии и Польши опасаются, что ситуация может повториться и пророссийские элементы в их странах могут каким-то образом открыть ворота городов перед российскими войсками".

Если можно так выразиться, режим полного взаимного недоверия определяет сегодня отношения России и стран НАТО. И потому генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, глава военного ведомства ФРГ Урсула фон дер Ляйен и ее коллега из Франции Флоранс Парли, президент Литвы Даля Грибаускайте и многие другие политические деятели накануне учения "Запад-2017" дружно повторяли фантастическую цифру – 100 тыс. военнослужащих России и Белоруссии, необоснованно сосредоточенных, мол, у восточных рубежей НАТО. Столтенберг начал настаивать, что русским и белорусам нужно организовать проведение брифингов по сценарию учений и их ходу, а также предоставить возможность поговорить с отдельными военнослужащими и совершить облет места проведения учений. "Мы призываем Россию действовать в соответствии с положениями и с духом Венского документа. Транспарентность и предсказуемость становятся еще более востребованными в ситуациях, когда напряженность возрастает", – декларировал генсек НАТО. Надо полагать, он был немало удивлен, когда все эти требования организаторы "Запада-2017" выполнили.

И в первый же день учений официальный представитель Пентагона Мишель Балданса заявила, что Россия и Белоруссия обеспечили необходимую транспарентность проводимых маневров, проведя ряд брифингов для почти 300 иностранных журналистов и 95 военных наблюдателей из более чем полусотни стран. Ближе к завершению маневров сами наблюдатели стали давать доброжелательные отзывы. "Мы увидели именно то, что нам анонсировали на брифинге, мы увидели тот самый – заранее известный сценарий учений", – сказал российскому Первому телеканалу военный атташе из Швейцарии Бруно Руси. Да и в западных СМИ начали появляться адекватные комментарии. У России на основании недавних событий куда больше причин ощущать угрозу в свой адрес: границы НАТО всего за два десятилетия, прошедших после падения Берлинской стены, придвинулись на тысячи километров к Москве и вплотную подошли к границам России, написала крупнейшая испанская газета El Pais. Быть может, это первые признаки изменения режима недоверия.