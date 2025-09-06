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Россия вооружает Алжир

25.09.2017 Независимое военное обозрение 625 0
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Российская боевая техника, особенно испытанная в боевых условиях в Сирии, пользуется повышенным спросом в Алжире и других странах мира.
Российская боевая техника, особенно испытанная в боевых условиях в Сирии, пользуется повышенным спросом в Алжире и других странах мира.
Источник: www.mdn.dz

Республика купила 300 боевых машин поддержки танков

В российской торговой сети к марокканским мандаринам могут прибавиться еще и алжирские, а также другие фрукты и овощи из этой страны. А как же иначе, ведь расплачиваться за российское вооружение и военную технику чем-то надо. Национальный интернет-ресурс menadefense. net сообщил, что республика купила у России 300 боевых машин поддержки танков "Терминатор" (БМПТ-72), которые будут использованы для поддержки опять же российских танков Т-90СА. Переговоры о продаже начались еще в 2013 году. Летом того же года образцы БМПТ ("Объект 199") проходили оценочные испытания на армейском полигоне в районе города Хасси-Бахбах.

Контракт был подписан в апреле 2016 году. Ссылаясь на свои источники, алжирский интернет-ресурс написал, что поставки "Терминатора" начнутся в первом квартале 2018 года и продлятся до конца 2019 года.

"Версия, выбранная Алжиром, по своим характеристикам близка возможностям танков Т-90. Это стало причиной задержки в подписании контракта, в 2013 году наземные силы опробовали первую версию с четырьмя членами экипажа, предпочтя ей "Терминатор" версии два, облегченный, с увеличенной защитой экипажа", - сообщил menadefense. net.

В настоящее время для боевой поддержки танков Т-90 используются российские зенитные самоходные установки (ЗСУ) "Шилка", противотанковые ракетные комплексы "Корнет", установленные на шасси "Лэнд Ровер" (Land Rover), и боевые машины пехоты БМП-1 с модулем "Бережок", оснащенным 30-мм пушкой 2А42.

Алжир является одним из основных импортеров российского оружия. Недавно алжирская армия при поддержке российских экспертов модернизировала боевые машины пехоты БМП-1 и БMП-2M.


Владимир Гундаров

Зам. ответственного редактора "Независимого военного обозрения"
22.09.2017
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принадлежат Независимое военное обозрение
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Страны
Алжир
Марокко
Россия
Продукция
2А42
БМП-1
БМП-2М
БМПТ Рамка-99
Корнет
Т-90 "Владимир"
Терминатор-2
Шилка
Проекты
ИТ

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