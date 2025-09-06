Россия вооружает Алжир



Российская боевая техника, особенно испытанная в боевых условиях в Сирии, пользуется повышенным спросом в Алжире и других странах мира.

Источник: www.mdn.dz Российская боевая техника, особенно испытанная в боевых условиях в Сирии, пользуется повышенным спросом в Алжире и других странах мира.Источник: www.mdn.dz

Республика купила 300 боевых машин поддержки танков

В российской торговой сети к марокканским мандаринам могут прибавиться еще и алжирские, а также другие фрукты и овощи из этой страны. А как же иначе, ведь расплачиваться за российское вооружение и военную технику чем-то надо. Национальный интернет-ресурс menadefense. net сообщил, что республика купила у России 300 боевых машин поддержки танков "Терминатор" (БМПТ-72), которые будут использованы для поддержки опять же российских танков Т-90СА. Переговоры о продаже начались еще в 2013 году. Летом того же года образцы БМПТ ("Объект 199") проходили оценочные испытания на армейском полигоне в районе города Хасси-Бахбах.

Контракт был подписан в апреле 2016 году. Ссылаясь на свои источники, алжирский интернет-ресурс написал, что поставки "Терминатора" начнутся в первом квартале 2018 года и продлятся до конца 2019 года.

"Версия, выбранная Алжиром, по своим характеристикам близка возможностям танков Т-90. Это стало причиной задержки в подписании контракта, в 2013 году наземные силы опробовали первую версию с четырьмя членами экипажа, предпочтя ей "Терминатор" версии два, облегченный, с увеличенной защитой экипажа", - сообщил menadefense. net.

В настоящее время для боевой поддержки танков Т-90 используются российские зенитные самоходные установки (ЗСУ) "Шилка", противотанковые ракетные комплексы "Корнет", установленные на шасси "Лэнд Ровер" (Land Rover), и боевые машины пехоты БМП-1 с модулем "Бережок", оснащенным 30-мм пушкой 2А42.

Алжир является одним из основных импортеров российского оружия. Недавно алжирская армия при поддержке российских экспертов модернизировала боевые машины пехоты БМП-1 и БMП-2M.

Владимир Гундаров

Зам. ответственного редактора "Независимого военного обозрения"