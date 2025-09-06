Россия будет воевать в Сирии до полной победы



Переправа подразделений Сирийской арабской армии через Евфрат в районе города Дейр-эз-Зор.

Источник: Фото РИА Новости Переправа подразделений Сирийской арабской армии через Евфрат в районе города Дейр-эз-Зор.Источник: Фото РИА Новости

Впервые за последние десятилетия геополитика США столкнулась с серьезным силовым противодействием

Еще несколько дней назад это сообщение стояло в топе мировых новостей: "Правительственные силы при поддержке ВКС России продолжают наступление в окрестностях Дейр-эз-Зора. Им удалось отбросить боевиков на пять-семь км на восток от городской черты, за реку Евфрат. При этом одна часть боевиков, по некоторым данным, бежала в сторону города Маядин, а другая перешла Евфрат, укрывшись в северной части Дейр-эз-Зора. Ранее сообщалось, что часть боевиков сдалась сирийской армии. Военные источники заявили, что оставшиеся в городе террористы не смогут долго оказывать сопротивление". И буквально сразу появилась информация, что отряды сирийских правительственных войск, усиленные подразделениями 4-й танковой дивизии, форсировали реку Евфрат в районе Дейр-эз-Зора по наведенной инженерными подразделениями понтонной переправе, развивают наступление в восточном направлении, расширяя захваченный плацдарм. Осталось совсем немного до нефтеносных полей, которые были главным источником финансирования боевиков. Зона, подконтрольная "Исламскому государству" (ИГ, террористическая организация, запрещенная в РФ), сузилась до 27 тыс. кв. км.

ВТОРОЙ ФРОНТ

Фронтовые сводки в Сирии устаревают быстро. Когда в начале прошлой недели на брифинге, устроенном для прессы, начальник штаба группировки российских войск генерал-лейтенант Александр Лапин докладывал о первых результатах боев под Дейр-эз-Зором, подразделения бригадного генерала правительственных сил Сирии Аль-Хасана Сухела при поддержке Воздушно-космических сил России уже деблокировали город и вышли к Евфрату, а штурмовые группы Республиканской гвардии генерала Исама Захреддина разорвали кольцо окружения военного аэродрома, который в течение 9 месяцев удерживали сирийские военнослужащие. С юго-западного направления к Дейр-эз-Зору ворвались отряды под командованием братьев Катарджи.

Сегодня правительственные силы Сирии уже закрепились на другом берегу Евфрата и продолжают наступление. В официальных релизах российского Минобороны об этом, конечно же, абсолютно ничего не говорится, но арабские средства массовой информации утверждают, что первыми ветхозаветную реку форсировали подразделения сил специальных операций ВС России, которые и блокировали подход в этот район подкреплений "Исламского государства" с восточного берега Евфрата.

А с севера к Дейр-эз-Зору при поддержке авиации западной коалиции прорывался главный союзник США в Сирии, так называемая Сирийская демократическая армия (СДА) или "Сирийские демократические силы" (СДС) - альянс сил вооруженной сирийской оппозиции, куда входят курдские отряды народной самообороны, различные арабские оппозиционные группы, а также ассирийские, армянские и туркменские отряды.

На весну прошлого года в рядах СДА насчитывалось около 30 тыс. подготовленных бойцов, и поскольку основные силы ИГ были брошены против армии Дамаска, СДА вполне могла прорваться в Дейр-эз-Зор первой. В какой-то момент, правда, в значительно меньшем масштабе, ситуация действительно напомнила весну 1945 года, когда на западном фронте немцы сдавали города практически без боя, а с Красной армией до последнего вели кровопролитные бои.

По некоторым сведениям, подразделениям СДА под шумок вроде бы удалось захватить один из кварталов Дейр-эз-Зора, но потом они неожиданно сами оказались под огнем, и наступление забуксовало. Как сообщило арабское издание Al-Masdar News, продвижение "Сирийских демократических сил" в провинции "замедлилось в результате атаки неизвестных самолетов, которые нанесли авиаудары по позициям союзных сил США на восточном берегу Евфрата".

Кто дал СДА команду сбавить курдам натиск на неофициальную столицу ИГ город Ракку и на большой скорости рвануть под Дейр-эз-Зор, стало понятно после заявления командующего силами западной коалиции генерал-лейтенанта Пола Э. Фанка, который уточнил, что удар нанесли именно российские ВКС – несколько бойцов СДА получили ранения и были госпитализированы. При этом советники международной коалиции, находившиеся в боевых порядках СДА, не пострадали, однако американский генерал дал понять, что коалиция "оставляет за собой право на самооборону…"

Здесь надо напомнить, что ВВС США сами неоднократно "промахивались" в том числе и под Дейр-эз-Зором – целили в ИГ, а попадали по позициям сирийской армии. Но здесь случай особый, поскольку, как уточнил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, командование ВКС России в Сирии по действующему каналу связи заблаговременно предупредило США о границах военной операции в Дейр-эз-Зоре. Так что американцы сами подставили своих союзников под удар. Причем вполне сознательно, чтобы, пользуясь ситуацией, взять под свой контроль побольше сирийской территории, кстати, весьма богатой углеводородами.

Специально, утверждает генерал Конашенков, курдов никто не бомбил и даже не собирался. Просто этот многострадальный народ, которого кто только ни обманывал, еще не до конца осознал, что и союз с американцами, которые воюют на оба фронта – и против радикальных исламистов, и заодно с исламистами (тайно), ничего хорошего им не сулит. Для понимания ситуации: в то время, когда одни американские военные советники вдохновляли бойцов СДА на штурм игиловских позиций в Дейр-эз-Зоре, другие американские "советники" в экстренном порядке эвакуировали комсостав ИГ из осажденного города…

АКЕРБАТСКИЕ КОТЛЫ

Городом Акербат стали называть только во время войны в фронтовых сводках. По настоящему это поселок в самом центре Сирии, где в лучшие времена проживало около 10 тыс. человек. Но с началом боевых действий статус Акербата изменился, поскольку исламисты превратили его в своего рода укрепленный транспортный хаб, через который осуществлялись поставки всего необходимого группировке ИГ в провинции Дейр-эз-Зор: резервы, боевая техника, продовольствие и прочие ресурсы. Здесь же работал и кустарный танковый завод, где ремонтировалась поврежденная бронетехника, усиливалась защита танков и бронемашин, а также изготавливались так называемые шахид-танки и шахид-БМП. Если такой Т-55 или Т-62, под завязку начиненный противотанковыми минами и тротилом, взрывался на позициях правительственной сирийской армии, в радиусе нескольких сотен метров не оставалось ничего живого.

Вокруг пустыня, поэтому, чтобы обойти Акербат стороной, места хватало. Но оставлять в тылу наступающих войск столь мощную группировку было нельзя. Пришлось брать, и на реализацию этой задачи ушло несколько месяцев, поскольку город имел не просто круговую оборону, а еще и многоуровневую, состоящую из тоннелей, многочисленных ходов, бункеров. По сути дела под Акербатом был еще один Акербат – подземный.

Как уточнил генерал-лейтенант Александр Лапин, штурму города предшествовало мощное огневое поражение, а основу наступательной группировки составили 4-я дивизия Сирийской армии, 3-я добровольческая штурмовая бригада 5-го добровольческого штурмового корпуса и бригада мухабарата – военной разведки, но вряд ли бы они преуспели без поддержки ВКС России. И надо отметить, что на продолжении всей операции работала российская авиация днем и ночью. В результате обработанная огнем группировка ИГ в Акербате была окружена тремя охватывающими ударами и расчленена на две части. С боевиками, оказавшимися в котлах, переговоров уже никто не ведет – их просто уничтожают всеми имеющимися средствами.

И вот цифры, которые позволяют полнее представить, что собой представляло сражение за Акербат. В ходе наступательной операции было поражено 2893 объекта ИГ, уничтожено 1027 террористов, 49 танков, 157 пикапов с пулеметами и зенитными установками, более 80 артиллерийских систем разного калибра и 132 пункта управления.

По утверждению генерала Лапина, именно под Акербатом произошел коренной перелом в борьбе с ИГ, именно отсюда началось решительное наступление правительственных сил на Дейр-эз-Зор и появились условия для разгрома исламистов в восточных районах Сирийской Арабской Республики.

А в эксклюзивном интервью "НВО" генерал-лейтенант Александр Лапин отметил, что по сравнению с прошлым годом существенно снизилась не только тактическая подготовка боевиков, но упал и уровень оперативной подготовки их руководителей, в действиях которых было трудно не заметить "заокеанский почерк". И все потому, что ряды игиловского комсостава значительно поредели, их просто-напросто выбили. Впрочем, и Акербат, и Дейр-эз-Зор – далеко не последние точки в этой войне. На вопрос, сколько еще придется повоевать, генерал Лапин, который в силу своей должности принимал участие в разработке всех войсковых операций, отвечать не стал. Но другие наши источники в Минобороны заверили: Россия будет воевать в Сирии до полной победы.

Вероятно, только тогда мы узнаем имена и других авторов и исполнителей боевых операций на сирийской земле, помимо генерал-лейтенанта Александра Лапина. Но уже сейчас просочились сведения, будто в боевых порядках отрядов, которыми руководили братья Катарджи (отличились при взятии Дейр-эз-Зора), шел начальник штаба одной из российских армий генерал-майор Рустам Мурадов, до командировки в Сирию начальник штаба одной из общевойсковых армий, а советником у прозванного "сирийским Жуковым" бригадного генерала Сухела генерал-майор Андрей Иванаев, до командировки в Сирию – заместитель командарма. Российские военные советники присутствуют практически в каждом сирийском батальоне. А по ту сторону фронта, что тоже не секрет, помогают воевать военные советники из США и других западных стран. И если все называть своими именами, то следует признать, что в известной степени Сирия стала зоной вооруженного противостояния России и Америки. И впервые за десятилетия именно на сирийской земле далеко идущим геополитическим планам Вашингтона был дан достаточно жесткий отпор.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

Со взятием Дейр-эз-Зора (пока еще не полным) и форсированием Евфрата в Дамаске поспешили заявить о победе. И действительно, судьба "Исламского государства", претендующего на халифат имперского типа, похоже, предрешена. Но покачнувшееся знамя Пророка из рук игиловцев уже вырывает так называемая сирийская "Аль-Каида", во главе которой стоит сын Усамы бен Ладена, Хамза, призвавший сирийских мусульман объединиться в борьбе против неверных. И, к сожалению, призыв наследника террориста №1 не похож на очередную политическую PR-акцию.

Никто и не спорит, что ИГ в Сирии, да и в Ираке тоже, практически исчерпало свои политические и военные ресурсы. Но не сирийская "Аль-Каида", которая по инициативе своего руководства и по рекомендации из-за рубежа сначала стала называться "Джебхат ан-Нусрой" (группировка запрещена в РФ), а сейчас, поменяв еще несколько имен, называется "Хайят Тахрир аль-Шам". При этом в 2016 году лидеры группировки, которую загодя готовили на роль сменщика ИГ, заявили о разрыве с "Аль-Каидой". Но здесь надо понимать, что это не политическое и не идеологическое решение (идеология остается прежней – радикальный ислам), а всего лишь камуфлирующий ребрендинг.

После начала переговорного процесса в Астане "Тахрир аль-Шам" начала агрессивно поглощать группировки "умеренной" оппозиции. Но чего стоит эта самая уверенность? Достаточно вспомнить тоже якобы "умеренную" группу "Аль-Зинки", получавшую поддержку США, боевики которой отрезали голову мальчику и выложили видео в Сеть. Комментарии, как говорится, излишни… И это не частный случай, не одиночное проявление бесчеловечности. В рядах "Тахрир аль-Шам" уже сейчас насчитывается несколько десятков тысяч человек, включая выходцев из России и стран СНГ. При этом не исключено, что после разгрома ИГ отряды недобитых игиловцев автоматически вольются в "Тахрир аль-Шам", которая держит под контролем провинцию Идлиб. И столкновение Дамаска с "Тахрир аль-Шам" можно считать предрешенным.

Так что у США и кроме курдов, имеющих определенные виды на территории в Сирии, Ираке, Турции и Иране, есть на кого опереться. По этой причине и к так называемым зонам деэскалации следует относиться с определенной долей осторожности. На самом деле еще не известно, что из них в итоге получится.

В соответствии с Астанинскими договоренностями в Сирии будут созданы четыре зоны деэскалации. Три уже действуют – в Хомсе, пригороде Дамаска Восточной Гуте и на юге Сирии в Деръаа. Зону деэскалации в провинции Идлиб должна контролировать не российская военная полиция, а все страны – гаранты режима перемирия в Сирии – Россия, Турция, Иран. США остались за бортом, и это, конечно же, Вашингтону очень не по душе. Поэтому можно ожидать и очередные порции санкций, в том числе и в отношении Турции, которая с легкой руки Реджепа Тайипа Эрдогана явно выходит из-под американского контроля, и других, еще более неприятных событий. Интересы сторон, вовлеченных в сирийский конфликт, явно разошлись…

Как известно, зона деэскалации Хомс была третьей по счету. В границы этой зоны вошло более 80 населенных пунктов, в которых живут 150 тыс. человек, а за соблюдением режима перемирия следит российская военная полиция. Более того, в соответствии с достигнутыми договоренностями умеренная оппозиция взяла обязательства по выдворению из подконтрольных ей районов провинции всех отрядов, примкнувших к ИГ и "Джебхат ан-Нусре".

Переход в зону деэскалации Хомс, который контролирует российская военная полиция, ничем не напоминает линию фронта – по крайней мере на противоположной стороне не видать ни окопов, ни других фортификационных сооружений. Полковник Александр Сазонов из Центра примирения враждующих сторон утверждает, что подавляющее большинство мирных жителей, оказавшихся по ту сторону, устали воевать и уже даже не помнят, что их развело с режимом Башара Асада. Они с благодарностью принимают гуманитарную помощь, выстаивают очереди к российским военным медикам, но не более того. И все потому, разъяснил полковник Сазонов, что бал в зоне Хомс, как, впрочем, и в других зонах деэскалации, правит не избранная гражданская администрация, а все та же "Джебхат ан-Нусра", которая никуда не ушла. И не только "Джебхат ан-Нусра". Судя по радиоперехвату, в зонах деэскалации работает разведка как минимум доброго десятка стран, у которых в Сирии свои интересы. Так что взятием Дейр-эз-Зора еще ничего не оканчивается.

Олег Одноколенко

Заместитель ответственного редактора НВО