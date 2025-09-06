У ВМС Китая появилась еще одна атомная субмарина с баллистическими ракетами
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ПЛАРБ типа 094 «Цзинь» ВМС НОАК.
Источник: Военно-промышленный курьер
Крупнейшее судостроительное предприятие Китая China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC) сообщило, что в состав ВМС страны вошла новейшая атомная подводная лодка (АПЛ), вооруженная межконтинентальными баллистическими ракетами МБР).
Что это за субмарина, не известно. Одни эксперты полагают, что ВМС Китая пополнились первым атомоходом проекта 096, который способен нести до шести новейших межконтинентальных ракет JL-3. Другие, в том числе военный эксперт Сун Чжунпин, полагают, что речь идет об очередной субмарине проекта 094. «Не секрет, - говорит эксперт, что в настоящее время Китай разрабатывает подводную лодку нового поколения, однако, исходя из существующей практики, можно с уверенностью сказать, что данную АПЛ спустят на воду не ранее 2020 года».
Если эксперт прав, то сегодня в составе ВМС Народно-освободительной армии Китая насчитывается уже как минимум пять атомных подводных лодок проекта 094 (класс «Цзинь»). Каждый из атомоходов способен нести до 12 МБР. По данным Пентагона, дальность действия этих ракет с разделяющейся головной частью и блоками индивидуального наведения составляет около 7,4 тысячи км.
Субмарины типа «Цзинь» – наиболее совершенные атомные подлодки на вооружении ВМС Китая. Командование флотом не распространяется ни о реальном количестве этих атомоходов, ни об их местонахождении.
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21.09.2017
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