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На Дальнем Востоке внедрят систему беспилотной транспортной авиации

25.09.2017 Интерфакс 282 0
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ОАО "ОАК".

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) займется созданием и внедрением роботизированных авиационных транспортных систем на Дальнем Востоке.

Как сообщили в Минвостокразвития, соответствующий меморандум министерство подписало с ПАО "ОАК", Дальневосточным федеральным университетом (ДВФУ) и Дальневосточным отделением Российской академии наук.

Меморандум позволит определить ключевые направления для развития сотрудничества в области разработки и реализации проекта полного цикла - от научно-технических разработок до внедрения - создания роботизированной авиационной транспортной системы.

В частности, в документе зафиксированы достигнутые договоренности в области локализации производства, кадрового обеспечения, научного сопровождения и внедрения новых технологических процессов в логистическую систему дальневосточного региона.

По словам гендиректора ОАК Сергея Короткова, стартовыми площадками для реализации проекта могут стать территории опережающего развития (ТОР), научно-образовательные и технологические кластеры.

"Дальневосточный регион испытывает растущую потребность в развитии комплексной системы авиационных грузоперевозок. Наша общая задача на ближайшие годы создать и внедрить современные роботизированные авиационные транспортные системы", - сказал С.Коротков, слова которого приведены в сообщении.

Он уточнил, что на территории ДФО планируется сформировать международный научно-образовательный и технологический кластер.

Развитие грузоперевозок при помощи беспилотной авиации на территории Дальнего Востока станет экспериментальным проектом и может стать основой для создания современной логистической инфраструктуры региона.

После разработки проект будет представлен для обсуждения на заседании Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона.
22.09.2017
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