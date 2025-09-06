РФ предоставила доказательства сотрудничества США с ИГ



Аэрофотосъемка районов дислокации ИГИЛ севернее Дейр-эз-Зор.

Источник: МО РФ Аэрофотосъемка районов дислокации ИГИЛ севернее Дейр-эз-Зор.Источник: МО РФ

Минобороны России опубликовало сделанные с воздуха фотографии опорных пунктов ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) у сирийского города Дейз-эз-Сор. В расположениях террористов замечена американская боевая техника.

Сделанные 8-12 сентября аэрофотоснимки зафиксировали в районах дислокации отрядов ИГИЛ множество американских бронеавтомобилей "Хаммер" - их в Сирии использует спецназ США. Броневики замечены на территории опорных пунктов ИГИЛ, при этом следы захвата укрепрайонов либо боестолкновений отсутствуют. Мало того, по соседству с "Хаммерами" припаркована техника террористов: ган-траки и пикапы с пулеметами.

- Американский спецназ обеспечивает беспрепятственное движение через боевые порядки "Исламского государства" подконтрольных США отрядов "Сирийских демократических сил" (СДС). Не встречая сопротивления, СДС движутся по левому берегу Ефрата к Дейз-эз-Сору. Несмотря на то, что подразделения армии США находятся в зоне, контролируемой ИГИЛ, боевое охранение у них отсутствует. Это может говорить только о том, что американский спецназ чувствует себя у боевиков в полной безопасности, - пояснили в российском военном ведомстве.

Аэрофотосъемка районов дислокации ИГИЛ севернее Дейр-эз-Зор. Источник: МО РФ

Аэрофотосъемка районов дислокации ИГИЛ севернее Дейр-эз-Зор. Источник: МО РФ

Аэрофотосъемка районов дислокации ИГИЛ севернее Дейр-эз-Зор. Источник: МО РФ