Армия США выпустила пособие по ведению войны с Россией
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Пентагон.
Источник: Военное обозрение
Командование армия США выпустило справочник о том, как противодействовать стратегии "российской гибридной войны", сообщает издание The National Interest.
В "Русском справочнике боевых действий нового поколения", опубликованном в декабре 2016 года и недавно выложенном в интернете, рассматривается российская гибридная военная тактика и то, как военные США могут противостоять ей.
Справочник представляет собой публикацию из 62 страниц, где собраны фотографии и данные о российской технике, которая могла бы использоваться для ведения асимметричной войны и которая была задействована в "российских операциях на Украине и в Крыму", говорится в публикации. В них, как отмечается, участвовали небольшие подразделения специальных операций — иногда работающие под прикрытием — и "небольшие, хорошо вооруженные формирования регулярных российских войск, поддерживающие местные сепаратистские группировки".
В книге делается вывод о том, что российская стратегия основана на "достижении смены режима путем объединения с местными силами", а не на обычной военной победе российских войск.
В справочнике отмечается, что Россия задействовала подход США, заключающийся в разведке поля боя с помощью пилотируемых и беспилотных разведывательных систем для обнаружения сил противника, которые затем могут быть уничтожены авиацией и артиллерией.
Справочник армии США также рассматривает российские тактические операции в смешанной войне. В качестве примера приводятся действия на востоке Украины.
В издании указаны несколько "слабых мест" российских вооруженных сил, которые, по мнению военных экспертов, могут использовать силы США. В частности, отмечается, что у солдат, мобилизованных по призыву, нет мотивации. Кроме того, отмечается слабая логистика, а также то, что "авиационная и артиллерийская поддержка имеет тенденцию быть жесткой и зависит от объема, а не от точности".
Кроме того, в руководстве, в частности, дается рекомендация, чтобы силы США тренировались для борьбы в условиях, когда средствами радиоэлектронной борьбы забиваются частоты GPS и радиосвязи.
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24.09.2017
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