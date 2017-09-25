Армия США выпустила пособие по ведению войны с Россией



Пентагон.

Источник: Военное обозрение Пентагон.Источник: Военное обозрение

Командование армия США выпустило справочник о том, как противодействовать стратегии "российской гибридной войны", сообщает издание The National Interest.

В "Русском справочнике боевых действий нового поколения", опубликованном в декабре 2016 года и недавно выложенном в интернете, рассматривается российская гибридная военная тактика и то, как военные США могут противостоять ей.

Справочник представляет собой публикацию из 62 страниц, где собраны фотографии и данные о российской технике, которая могла бы использоваться для ведения асимметричной войны и которая была задействована в "российских операциях на Украине и в Крыму", говорится в публикации. В них, как отмечается, участвовали небольшие подразделения специальных операций — иногда работающие под прикрытием — и "небольшие, хорошо вооруженные формирования регулярных российских войск, поддерживающие местные сепаратистские группировки".

В книге делается вывод о том, что российская стратегия основана на "достижении смены режима путем объединения с местными силами", а не на обычной военной победе российских войск.

В справочнике отмечается, что Россия задействовала подход США, заключающийся в разведке поля боя с помощью пилотируемых и беспилотных разведывательных систем для обнаружения сил противника, которые затем могут быть уничтожены авиацией и артиллерией.

Справочник армии США также рассматривает российские тактические операции в смешанной войне. В качестве примера приводятся действия на востоке Украины.

В издании указаны несколько "слабых мест" российских вооруженных сил, которые, по мнению военных экспертов, могут использовать силы США. В частности, отмечается, что у солдат, мобилизованных по призыву, нет мотивации. Кроме того, отмечается слабая логистика, а также то, что "авиационная и артиллерийская поддержка имеет тенденцию быть жесткой и зависит от объема, а не от точности".

Кроме того, в руководстве, в частности, дается рекомендация, чтобы силы США тренировались для борьбы в условиях, когда средствами радиоэлектронной борьбы забиваются частоты GPS и радиосвязи.