Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В нескольких городах Дальнего Востока создадут подразделения ОМОН

25.09.2017 РИА Новости 219 0
0
Понравилась новость?
 0
Сотрудники ОМОНа Росгвардии. Архивное фото
Сотрудники ОМОНа Росгвардии. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Николай Хижняк

ХАБАРОВСК, 22 сен - РИА Новости. Росгвардия создаст подразделения ОМОН в нескольких городах Дальнего Востока, в частности, в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края, где реализуется комплексный план социально-экономического развития, сообщил на пресс-конференции командующий Восточным округом войск национальной гвардии РФ Игорь Груднов.

"Будет создано подразделение ОМОН в Комсомольске-на-Амуре по просьбе губернатора Хабаровского края, так как это город повышенного внимания президента РФ. У нас там есть подразделения от СОБР города Хабаровска, это будет основа для ОМОН. Численность отряда 150 человек. Также подразделение ОМОН на основе подразделения СОБР будет создано в Благовещенске Амурской области тоже из 150 сотрудников", - сказал Груднов.

Он сообщил, что подразделения ОМОН будут созданы на Чукотке. Увеличится численность сотрудников ОМОН в Якутии, Южно-Сахалинске, Уссурийске Приморского края, Петропавловске-Камчатском.

Груднов уточнил, что изменение численности подразделений проходит в рамках третьего этапа формирования войск Росгвардии.

"На Дальнем Востоке до 1 декабря будут ликвидированы четыре батальона моторизированных частей, их сотрудники будут направлены в другие подразделения, на базе 21 отряда спецназа будет сформирован центр спецназа численностью более одной тысячи человек. Увеличится численность ОМОН за счет сокращения других подразделений. На базе первого морского отряда будет создана морская бригада с дислокацией в Хабаровске, не исключено, что будет создана еще одна авиационная эскадрилья",- отметил он.

По его словам, всем сокращенным сотрудникам предложат новые должности.
22.09.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Росгвардия

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.09 23:34
  • 6
Мантуров: новые правила авиаперевозок увеличат продажи SSJ-100 и МС-21 на 10-15%
  • 25.09 23:33
  • 68
Игорь Комаров: "Космическая отрасль оживает"
  • 25.09 22:49
  • 17
Учения НАТО: болгары отказались стрелять в русских (Global Research, Канада)
  • 25.09 21:42
  • 5
Россия была целью "фейковых новостей" НАТО (The Independent, Великобритания)
  • 25.09 21:25
  • 16
Рогозин: ГЛОНАСС сравняется с GPS по точности после запуска новых спутников
  • 25.09 21:21
  • 46
Российские средства РЭБ превосходят американские (The National Interest, США)
  • 25.09 20:24
  • 1
Армия США выпустила пособие по ведению войны с Россией
  • 25.09 19:32
  • 1
Российские военные взялись за 4-ю версию операционной системы реального времени
  • 25.09 18:53
  • 2
В Севастопольском университете открыли лабораторию жидкостного дыхания
  • 25.09 16:27
  • 5437
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 25.09 16:19
  • 3746
Оценка Советского периода в истории России.
  • 25.09 15:43
  • 1
Прощай «Буханка» УАЗ выпустил новый микроавтобус 2018
  • 25.09 14:49
  • 8
Минобороны заново сформировало 45-й отдельный инженерно-маскировочный полк
  • 25.09 14:46
  • 7
Россия не будет поставлять украинскому "Южмашу" комплектующие для ракет-носителей "Зенит" - источник
  • 25.09 14:11
  • 3
В российской армии начато создание первого цифрового пункта управления войсками
другие обсуждаемые темы