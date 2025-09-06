Выручка концерна "Калашников" в 2017 году составит около 40 млрд рублей
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Стенд концерна Калашников. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Павел Лисицын
По словам главы Ростеха Сергея Чемезова, концерн является наглядным воплощением успеха российской промышленности
МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Выручка группы компаний "Калашников" по итогам 2017 года составит около 40 млрд рублей. Об этом сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов, чьи слова приводит пресс-служба компании.
"Концерн "Калашников" является наглядным воплощением успеха российской промышленности. Мы можем с уверенностью ожидать, что выручка группы компаний "Калашников" в этом году составит около 40 млрд рублей", - отметил Сергей Чемезов.
Как ранее сообщал в интервью ТАСС генеральный директор концерна Алексей Криворучко, концерн "Калашников" в 2016 году увеличил выручку почти в три раза, до 35 млрд рублей против 12 млрд рублей в 2015 году. Чистая прибыль в 2016 году составила 4 млрд рублей.
Концерн "Калашников" - крупнейший в России производитель стрелкового оружия и основной поставщик боевого стрелкового оружия для вооруженных сил страны, контролирующий мощности по производству высокоточного управляемого вооружения для армейской авиации.
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22.09.2017
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