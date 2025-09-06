"Адмирал Эссен" вернулся в Севастополь после выполнения задач в Сирии
|
|
Фрегат Адмирал Эссен. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Василий Батанов
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Фрегат Черноморского флота "Адмирал Эссен" вернулся в Севастополь на главную базу флота после выполнения боевых задач в Сирии, сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан первого ранга Вячеслав Трухачев.
"Сегодня в Севастополе прошла торжественная церемония встречи фрегата Черноморского флота "Адмирал Эссен", который прибыл в главную базу флота после выполнения задач в Средиземном море. В период нахождения в составе постоянной группировки ВМФ в экипаж успешно выполнил боевые задачи, осуществив нанесение ракетных ударов по группировкам террористов в Сирии", - сказал он журналистам.
Трухачев сообщил, что экипаж нового фрегата под командованием капитана 2-го ранга Антона Куприна находился в дальнем походе более двух месяцев.
"Адмирал Эссен" - второй фрегат морской зоны проекта 1135.6 и его первый серийный корабль. Переход фрегата Черноморскому флоту с Балтийского и подъем на нем Военно-морского флага состоялись седьмого июня 2016 года. "Адмирал Эссен" вооружен крылатыми ракетами "Калибр-НК", ракетным комплексом самообороны "Штиль" артустановкой калибра 100 миллиметров, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, а также может нести палубный вертолет Ка-27 (или Ка-31).
|
22.09.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
27.07.2017 Черноморский флот с 2014 года в ходе перевооружения получил более 50 кораблей, катеров и судов - командующий ЧФ
13.07.2017 Фрегат "Адмирал Григорович" вернулся в Севастополь из Средиземного моря
10.07.2017 Источник: фрегат "Адмирал Эссен" присоединится к средиземноморской группировке ВМФ РФ
07.07.2017 Новый фрегат Черноморского флота "Адмирал Эссен" прибыл в Севастополь
06.07.2017 Фрегат "Адмирал Эссен" вернулся в Севастополь, выполнив задачи по борьбе с ИГ в Сирии
04.07.2017 Фрегат Черноморского флота "Адмирал Григорович" прибыл на Кипр
03.07.2017 "Лидер", "Прибой" и морской "Панцирь": чем запомнился военно-морской салон
10.05.2017 "Адмирал Эссен" с "Калибрами" усилил группировку ВМФ в Средиземноморье