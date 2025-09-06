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"Адмирал Эссен" вернулся в Севастополь после выполнения задач в Сирии

25.09.2017 РИА Новости 252 0
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Фрегат Адмирал Эссен. Архивное фото
Фрегат Адмирал Эссен. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Василий Батанов

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Фрегат Черноморского флота "Адмирал Эссен" вернулся в Севастополь на главную базу флота после выполнения боевых задач в Сирии, сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан первого ранга Вячеслав Трухачев.

"Сегодня в Севастополе прошла торжественная церемония встречи фрегата Черноморского флота "Адмирал Эссен", который прибыл в главную базу флота после выполнения задач в Средиземном море. В период нахождения в составе постоянной группировки ВМФ в экипаж успешно выполнил боевые задачи, осуществив нанесение ракетных ударов по группировкам террористов в Сирии", - сказал он журналистам.

Трухачев сообщил, что экипаж нового фрегата под командованием капитана 2-го ранга Антона Куприна находился в дальнем походе более двух месяцев.

"Адмирал Эссен" - второй фрегат морской зоны проекта 1135.6 и его первый серийный корабль. Переход фрегата Черноморскому флоту с Балтийского и подъем на нем Военно-морского флага состоялись седьмого июня 2016 года. "Адмирал Эссен" вооружен крылатыми ракетами "Калибр-НК", ракетным комплексом самообороны "Штиль" артустановкой калибра 100 миллиметров, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, а также может нести палубный вертолет Ка-27 (или Ка-31).
22.09.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Сирия
Продукция
3М-54
Club-N
Ка-27
Проекты
1135 Буревестник
Калибр КР
ЧФ

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