"Адмирал Эссен" вернулся в Севастополь после выполнения задач в Сирии



Фрегат Адмирал Эссен. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Василий Батанов Фрегат Адмирал Эссен. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Василий Батанов

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Фрегат Черноморского флота "Адмирал Эссен" вернулся в Севастополь на главную базу флота после выполнения боевых задач в Сирии, сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан первого ранга Вячеслав Трухачев.

"Сегодня в Севастополе прошла торжественная церемония встречи фрегата Черноморского флота "Адмирал Эссен", который прибыл в главную базу флота после выполнения задач в Средиземном море. В период нахождения в составе постоянной группировки ВМФ в экипаж успешно выполнил боевые задачи, осуществив нанесение ракетных ударов по группировкам террористов в Сирии", - сказал он журналистам.

Трухачев сообщил, что экипаж нового фрегата под командованием капитана 2-го ранга Антона Куприна находился в дальнем походе более двух месяцев.

"Адмирал Эссен" - второй фрегат морской зоны проекта 1135.6 и его первый серийный корабль. Переход фрегата Черноморскому флоту с Балтийского и подъем на нем Военно-морского флага состоялись седьмого июня 2016 года. "Адмирал Эссен" вооружен крылатыми ракетами "Калибр-НК", ракетным комплексом самообороны "Штиль" артустановкой калибра 100 миллиметров, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, а также может нести палубный вертолет Ка-27 (или Ка-31).