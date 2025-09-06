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Словакия отложит покупку истребителей для замены МиГ-29

25.09.2017 ЦАМТО 273 0
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МиГ-29АС
МиГ-29АС ВВС Словакии.
Источник: www.airwar.ru

ЦАМТО, 22 сентября. Словакия перенесет на более поздний срок ранее запланированную покупку истребителей западного производства в связи с необходимостью проведения модернизации вооружений других видов войск, заявил министр обороны страны Петер Гайдош.

Как сообщает Reuters, Словакия, являющаяся членом НАТО, провела переговоры о возможности поставки самолетов для замены МиГ-29 российского производства с несколькими компаниями. Ранее министр обороны П.Гайдош сообщал, что оценивались, в частности, предложения о продаже или передаче в лизинг истребителей F-16 и JAS-39 "Грипен". Шведский самолет уже состоит на вооружении соседних Венгрии и Чехии.

Ожидалось, что руководство Словакии примет решение о поставке истребителей к концу сентября, но министр заявил, что реализация проекта будет отложена в связи с необходимостью провести, в первую очередь, модернизацию Сухопутных войск, которые являются основой Вооруженных сил страны. По его словам, в то время, как ряд проектов модернизации ВВС уже реализован, парк вооружений СВ не обновлялся в течение нескольких десятилетий.

Являющийся членом Словацкой национальной партии Петер Гайдош уже подвергся критике со стороны партнеров по коалиционному правительству, включая "Курс – социальная демократия" и "Мост-хид", которые считают, что задержка в закупке истребителей сохранит зависимость Словакии от России.

Отвечая своим оппонентам, министр обороны заявил, что если Министерство финансов и правительство ассигнуют средства на реализацию всех проектов, военное ведомство готово завершить проходящие переговоры и заключить сделку на поставку новых самолетов.

Как указано в опубликованном Министерством обороны на прошлой неделе проекте "Оборонной стратегии Словакии", обсуждение которого пройдет в первой половине 2018 года, до 2030 года страна должна выделить на модернизацию вооруженных сил около 6,5 млрд. евро (7,80 млрд. долл.). Оборонные расходы должны возрасти с 1,1% ВВП до 1,6% к 2020 году и до 2% к 2024 году.

В 2014 году Словакия приобрела два самолета ВТА C-27J компании Alenia Aermacchi, а в 2015 году заключила контракт на поставку девяти американских многоцелевых вертолетов UH-60M "Блэк Хок" для замены российских Ми-17.

В мае правительство одобрило план замены устаревших бронетранспортеров, на реализацию которого требуется 1,2 млрд. евро (1,44 млрд. долл.).

Контракт на обслуживание 12 истребителей МиГ-29, подписанный с российским производителем, истекает только осенью 2019 года. В случае переноса сроков закупки новых истребителей, соглашение может быть продлено. Тем не менее, продление соглашения министр рассматривает как "План B". Отказываться от закупки самолетов западного производства Минобороны Словакии не намерено.
22.09.2017
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  • В новости упоминаются
Страны
Венгрия
Россия
Словакия
США
Чехия
Швеция
Продукция
C-27J
F-16
Gripen NG
UH-60
Ми-17
МиГ-29
Компании
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Проекты
2020-й год
NATO

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