Словакия отложит покупку истребителей для замены МиГ-29



МиГ-29АС ВВС Словакии.

Источник: www.airwar.ru МиГ-29АС ВВС Словакии.Источник: www.airwar.ru

ЦАМТО, 22 сентября. Словакия перенесет на более поздний срок ранее запланированную покупку истребителей западного производства в связи с необходимостью проведения модернизации вооружений других видов войск, заявил министр обороны страны Петер Гайдош.

Как сообщает Reuters, Словакия, являющаяся членом НАТО, провела переговоры о возможности поставки самолетов для замены МиГ-29 российского производства с несколькими компаниями. Ранее министр обороны П.Гайдош сообщал, что оценивались, в частности, предложения о продаже или передаче в лизинг истребителей F-16 и JAS-39 "Грипен". Шведский самолет уже состоит на вооружении соседних Венгрии и Чехии.

Ожидалось, что руководство Словакии примет решение о поставке истребителей к концу сентября, но министр заявил, что реализация проекта будет отложена в связи с необходимостью провести, в первую очередь, модернизацию Сухопутных войск, которые являются основой Вооруженных сил страны. По его словам, в то время, как ряд проектов модернизации ВВС уже реализован, парк вооружений СВ не обновлялся в течение нескольких десятилетий.

Являющийся членом Словацкой национальной партии Петер Гайдош уже подвергся критике со стороны партнеров по коалиционному правительству, включая "Курс – социальная демократия" и "Мост-хид", которые считают, что задержка в закупке истребителей сохранит зависимость Словакии от России.

Отвечая своим оппонентам, министр обороны заявил, что если Министерство финансов и правительство ассигнуют средства на реализацию всех проектов, военное ведомство готово завершить проходящие переговоры и заключить сделку на поставку новых самолетов.

Как указано в опубликованном Министерством обороны на прошлой неделе проекте "Оборонной стратегии Словакии", обсуждение которого пройдет в первой половине 2018 года, до 2030 года страна должна выделить на модернизацию вооруженных сил около 6,5 млрд. евро (7,80 млрд. долл.). Оборонные расходы должны возрасти с 1,1% ВВП до 1,6% к 2020 году и до 2% к 2024 году.

В 2014 году Словакия приобрела два самолета ВТА C-27J компании Alenia Aermacchi, а в 2015 году заключила контракт на поставку девяти американских многоцелевых вертолетов UH-60M "Блэк Хок" для замены российских Ми-17.

В мае правительство одобрило план замены устаревших бронетранспортеров, на реализацию которого требуется 1,2 млрд. евро (1,44 млрд. долл.).

Контракт на обслуживание 12 истребителей МиГ-29, подписанный с российским производителем, истекает только осенью 2019 года. В случае переноса сроков закупки новых истребителей, соглашение может быть продлено. Тем не менее, продление соглашения министр рассматривает как "План B". Отказываться от закупки самолетов западного производства Минобороны Словакии не намерено.