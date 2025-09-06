Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

ДЭПЛ ЧФ "Великий Новгород" произвела пуски крылатых ракет "Калибр" по объектам террористов в Сирии

25.09.2017 ЦАМТО 211 0
0
Понравилась новость?
 0
ПЛ 636.3
Ходовые испытания в море подлодки "Великий Новгород" проекта 636.3.
Источник: АО "Адмиралтейские верфи"

ЦАМТО, 22 сентября. ДЭПЛ Черноморского флота "Великий Новгород" произвела пуски крылатых ракет "Калибр" по объектам террористов в Сирии. Пуск был произведен из подводного положения из акватории Средиземного моря в 10 часов 11 минут.

Целями для поражения стали объекты боевиков "Джебхат-ан-Нусры" в провинции Идлиб. Дальность до целей составила около 300 км, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Минобороны.

"Внезапным ракетным ударом в провинции Идлиб уничтожены важные пункты управления, базы подготовки и бронетехника террористов, принимавших участие в попытке захвата 29 российских военных полицейских на севере провинции Хама", – говорится в сообщении.

Данные объективного контроля подтвердили поражение всех целей, отмечает Минобороны.

Террористы "Джебхат-ан-Нусры" 19 сентября предприняли наступление близ города Хама, им удалось вклиниться в оборону сирийской армии на 12 км. Одной из главных целей боевиков был захват подразделения российской военной полиции, выполнявшего задачи на наблюдательном пункте для контроля за деэскалацией. В окружении оказались 29 российских военнослужащих.

В результате действий сил специальных операций, военной полиции и сирийского спецназа кольцо окружения удалось прорвать, и взвод военной полиции без потерь вышел в район расположения правительственных войск. В ходе операции трое россиян из сил специальных операций получили ранения, напоминает агентство.
22.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Компании
ВПВС РФ
Проекты
ЧФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.09 23:34
  • 6
Мантуров: новые правила авиаперевозок увеличат продажи SSJ-100 и МС-21 на 10-15%
  • 25.09 23:33
  • 68
Игорь Комаров: "Космическая отрасль оживает"
  • 25.09 22:49
  • 17
Учения НАТО: болгары отказались стрелять в русских (Global Research, Канада)
  • 25.09 21:42
  • 5
Россия была целью "фейковых новостей" НАТО (The Independent, Великобритания)
  • 25.09 21:25
  • 16
Рогозин: ГЛОНАСС сравняется с GPS по точности после запуска новых спутников
  • 25.09 21:21
  • 46
Российские средства РЭБ превосходят американские (The National Interest, США)
  • 25.09 20:24
  • 1
Армия США выпустила пособие по ведению войны с Россией
  • 25.09 19:32
  • 1
Российские военные взялись за 4-ю версию операционной системы реального времени
  • 25.09 18:53
  • 2
В Севастопольском университете открыли лабораторию жидкостного дыхания
  • 25.09 16:27
  • 5437
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 25.09 16:19
  • 3746
Оценка Советского периода в истории России.
  • 25.09 15:43
  • 1
Прощай «Буханка» УАЗ выпустил новый микроавтобус 2018
  • 25.09 14:49
  • 8
Минобороны заново сформировало 45-й отдельный инженерно-маскировочный полк
  • 25.09 14:46
  • 7
Россия не будет поставлять украинскому "Южмашу" комплектующие для ракет-носителей "Зенит" - источник
  • 25.09 14:11
  • 3
В российской армии начато создание первого цифрового пункта управления войсками
другие обсуждаемые темы