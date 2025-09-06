ДЭПЛ ЧФ "Великий Новгород" произвела пуски крылатых ракет "Калибр" по объектам террористов в Сирии



Ходовые испытания в море подлодки "Великий Новгород" проекта 636.3.

Источник: АО "Адмиралтейские верфи" Ходовые испытания в море подлодки "Великий Новгород" проекта 636.3.Источник: АО "Адмиралтейские верфи"

ЦАМТО, 22 сентября. ДЭПЛ Черноморского флота "Великий Новгород" произвела пуски крылатых ракет "Калибр" по объектам террористов в Сирии. Пуск был произведен из подводного положения из акватории Средиземного моря в 10 часов 11 минут.

Целями для поражения стали объекты боевиков "Джебхат-ан-Нусры" в провинции Идлиб. Дальность до целей составила около 300 км, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Минобороны.

"Внезапным ракетным ударом в провинции Идлиб уничтожены важные пункты управления, базы подготовки и бронетехника террористов, принимавших участие в попытке захвата 29 российских военных полицейских на севере провинции Хама", – говорится в сообщении.

Данные объективного контроля подтвердили поражение всех целей, отмечает Минобороны.

Террористы "Джебхат-ан-Нусры" 19 сентября предприняли наступление близ города Хама, им удалось вклиниться в оборону сирийской армии на 12 км. Одной из главных целей боевиков был захват подразделения российской военной полиции, выполнявшего задачи на наблюдательном пункте для контроля за деэскалацией. В окружении оказались 29 российских военнослужащих.

В результате действий сил специальных операций, военной полиции и сирийского спецназа кольцо окружения удалось прорвать, и взвод военной полиции без потерь вышел в район расположения правительственных войск. В ходе операции трое россиян из сил специальных операций получили ранения, напоминает агентство.