Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Шри-Ланка приобретет у России шесть бывших индийских истребителей Су-30К

25.09.2017 ЦАМТО 333 0
0
Понравилась новость?
 +1
Су-30К
Первый истребитель Су-30К, прошедший ремонт и модернизацию на ОАО "558-й авиационный ремонтный завод" в Барановичах (Белоруссия) для поставки ВВС Анголы по контракту 2013 года. Cамолет не окрашен. Январь 2017 года.
Источник: m-4 / forums.airforce.ru

ЦАМТО, 22 сентября. Шри-Ланка приобретет оставшиеся шесть из 18 произведенных для Индии в 1996-1998 гг. и выкупленных по схеме "трэйд-ин" истребителей Су-30К. Как известно, 12 самолетов Су-30К ранее законтрактовала Ангола (контракт предусматривает их ремонт и модернизацию).

Как сообщает Sri Lanka Guardian, ожидается, что контракт на капитальный ремонт и поставку шести самолетов Су-30К будет подписан до конца этого года.

Предварительные переговоры состоялись в период со 2 ноября по 4 ноября 2016 года в Барановичах на ОАО "558 Авиационный ремонтный завод". На переговорах присутствовали представители Lanka Logistics and Technologies Limited, ВВС Шри-Ланки, Czechoslovak Export Ltd., АО "Рособоронэкспорт", ПАО "Корпорация "Иркут" и ОАО "558 Авиационный ремонтный завод". По итогам переговоров был подписан протокол по самолетам Су-30К для Шри-Ланки.

Кроме того, по информации издания, в России планируется приобретение партии новых бронетранспортеров БТР-82А, которые будут развернуты в составе миротворческого контингента ВС Шри-Ланки в Мали. Кроме того, до конца сентября со Шри-Ланкой будет финализирован контракт на поставку патрульного корабля проекта "Гепард 5.1".

Вышеперечисленные программы планируется реализовать, используя государственную кредитную линию, предложенную Россией. Как сообщалось ранее, в 2010 году Россия предложила Шри-Ланке первую кредитную линию на сумму около 300 млн. долл., а в 2017 году в ходе государственного визита в Москву президента Майтрипалы Сирисены было заявлено о предоставлении второй линии в размере около 400 млн. долл.

Срок договора на предоставление первой государственной кредитной линии истек в марте 2015 года. Однако Министерство финансов России и Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) в порядке исключения приняли решение профинансировать проекты в рамках межправительственного соглашения от 8 февраля 2010 года.

Согласно источнику издания в Москве, на заседании, состоявшемся 23 августа 2017 года, министр обороны Шри-Ланки заверил, что соглашение о продлении срока действия займа и контракты будут подписаны до конца 2017 года.

Из 700 млн. долл. по двум кредитным линиям около 146 млн. долл. было использовано на приобретение 14 вертолетов Ми-171Е. Оставшиеся 554 млн. долл. будут направлены на финансирование трех вышеперечисленных проектов.

Как уже сообщал ЦАМТО, ВВС Шри-Ланки вели переговоры относительно закупки новых самолетов с иностранными производителями с 2007 года. За это время поочередно были проведены переговоры по приобретению российских МиГ-29, израильских "Кфир", индийских LCA "Теджас" и пакистанских JF-17 "Тандер".
22.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Ангола
Израиль
Индия
Мали
Пакистан
Россия
Шри-Ланка
Продукция
FC-1
БТР-82
БТР-82А
Ми-17
Ми-8АМТ
МиГ-29
Су-30
Су-30К
Компании
ИРКУТ НПК
Минфин РФ
РОЭ
ФСВТС РФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.09 23:34
  • 6
Мантуров: новые правила авиаперевозок увеличат продажи SSJ-100 и МС-21 на 10-15%
  • 25.09 23:33
  • 68
Игорь Комаров: "Космическая отрасль оживает"
  • 25.09 22:49
  • 17
Учения НАТО: болгары отказались стрелять в русских (Global Research, Канада)
  • 25.09 21:42
  • 5
Россия была целью "фейковых новостей" НАТО (The Independent, Великобритания)
  • 25.09 21:25
  • 16
Рогозин: ГЛОНАСС сравняется с GPS по точности после запуска новых спутников
  • 25.09 21:21
  • 46
Российские средства РЭБ превосходят американские (The National Interest, США)
  • 25.09 20:24
  • 1
Армия США выпустила пособие по ведению войны с Россией
  • 25.09 19:32
  • 1
Российские военные взялись за 4-ю версию операционной системы реального времени
  • 25.09 18:53
  • 2
В Севастопольском университете открыли лабораторию жидкостного дыхания
  • 25.09 16:27
  • 5437
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 25.09 16:19
  • 3746
Оценка Советского периода в истории России.
  • 25.09 15:43
  • 1
Прощай «Буханка» УАЗ выпустил новый микроавтобус 2018
  • 25.09 14:49
  • 8
Минобороны заново сформировало 45-й отдельный инженерно-маскировочный полк
  • 25.09 14:46
  • 7
Россия не будет поставлять украинскому "Южмашу" комплектующие для ракет-носителей "Зенит" - источник
  • 25.09 14:11
  • 3
В российской армии начато создание первого цифрового пункта управления войсками
другие обсуждаемые темы