Шри-Ланка приобретет у России шесть бывших индийских истребителей Су-30К



Первый истребитель Су-30К, прошедший ремонт и модернизацию на ОАО "558-й авиационный ремонтный завод" в Барановичах (Белоруссия) для поставки ВВС Анголы по контракту 2013 года. Cамолет не окрашен. Январь 2017 года.

Источник: m-4 / forums.airforce.ru Первый истребитель Су-30К, прошедший ремонт и модернизацию на ОАО "558-й авиационный ремонтный завод" в Барановичах (Белоруссия) для поставки ВВС Анголы по контракту 2013 года. Cамолет не окрашен. Январь 2017 года.Источник: m-4 / forums.airforce.ru

ЦАМТО, 22 сентября. Шри-Ланка приобретет оставшиеся шесть из 18 произведенных для Индии в 1996-1998 гг. и выкупленных по схеме "трэйд-ин" истребителей Су-30К. Как известно, 12 самолетов Су-30К ранее законтрактовала Ангола (контракт предусматривает их ремонт и модернизацию).

Как сообщает Sri Lanka Guardian, ожидается, что контракт на капитальный ремонт и поставку шести самолетов Су-30К будет подписан до конца этого года.

Предварительные переговоры состоялись в период со 2 ноября по 4 ноября 2016 года в Барановичах на ОАО "558 Авиационный ремонтный завод". На переговорах присутствовали представители Lanka Logistics and Technologies Limited, ВВС Шри-Ланки, Czechoslovak Export Ltd., АО "Рособоронэкспорт", ПАО "Корпорация "Иркут" и ОАО "558 Авиационный ремонтный завод". По итогам переговоров был подписан протокол по самолетам Су-30К для Шри-Ланки.

Кроме того, по информации издания, в России планируется приобретение партии новых бронетранспортеров БТР-82А, которые будут развернуты в составе миротворческого контингента ВС Шри-Ланки в Мали. Кроме того, до конца сентября со Шри-Ланкой будет финализирован контракт на поставку патрульного корабля проекта "Гепард 5.1".

Вышеперечисленные программы планируется реализовать, используя государственную кредитную линию, предложенную Россией. Как сообщалось ранее, в 2010 году Россия предложила Шри-Ланке первую кредитную линию на сумму около 300 млн. долл., а в 2017 году в ходе государственного визита в Москву президента Майтрипалы Сирисены было заявлено о предоставлении второй линии в размере около 400 млн. долл.

Срок договора на предоставление первой государственной кредитной линии истек в марте 2015 года. Однако Министерство финансов России и Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) в порядке исключения приняли решение профинансировать проекты в рамках межправительственного соглашения от 8 февраля 2010 года.

Согласно источнику издания в Москве, на заседании, состоявшемся 23 августа 2017 года, министр обороны Шри-Ланки заверил, что соглашение о продлении срока действия займа и контракты будут подписаны до конца 2017 года.

Из 700 млн. долл. по двум кредитным линиям около 146 млн. долл. было использовано на приобретение 14 вертолетов Ми-171Е. Оставшиеся 554 млн. долл. будут направлены на финансирование трех вышеперечисленных проектов.

Как уже сообщал ЦАМТО, ВВС Шри-Ланки вели переговоры относительно закупки новых самолетов с иностранными производителями с 2007 года. За это время поочередно были проведены переговоры по приобретению российских МиГ-29, израильских "Кфир", индийских LCA "Теджас" и пакистанских JF-17 "Тандер".