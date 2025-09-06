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До 2020 года в соединения РВСН поступят около 50 машин инженерного обеспечения и маскировки

25.09.2017 ЦАМТО 209 0
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15М69
Машина инженерного обеспечения и маскировки (МИОМ) 15М69.
Источник: http://www.autocatalogue.ru/

ЦАМТО, 22 сентября. В РВСН продолжается поставка перспективных средств инженерного вооружения для повышения маневренности и живучести боевых ракетных комплексов мобильного базирования, среди которых – машина инженерного обеспечения и маскировки (МИОМ) и машина дистанционного разминирования (МДР).

До 2020 года в соединения РВСН поступит около 50 машин инженерного обеспечения и маскировки.

Внедрение МИОМ обеспечивает выполнение таких задач как инженерная разведка маршрутов боевого патрулирования и полевых позиций, включая оценку несущей способности их грунтовых оснований, проверку габаритов проходимости маршрутов и площадок, а при необходимости – их восстановление. С помощью данной техники производится инженерная разведка минно-взрывных заграждений и разминирование местности; расчистка дорог на полевой позиции и их планировка.

Наряду с этим, до 2020 года в инженерные подразделения соединений РВСН планируется поставить более 300 единиц инженерной техники: инженерные машины разграждения, тяжелые механизированные мосты, экскаваторы, автомобильные краны и другие средства инженерного вооружения. В этом году более 50% поставляемой инженерной техники составит колесная дорожная машина, разработанная специально для РВСН, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
22.09.2017
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год

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