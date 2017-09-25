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В российской армии начато создание первого цифрового пункта управления войсками

25.09.2017 ЦАМТО 1151 3
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ПУ Андромеда-Д
Организация рабочих мест в дивизионном и полковом пунктах управления (ПУ) АСУВ "Андромеда-Д".
Источник: http://www.margelov.org/

ЦАМТО, 22 сентября. Через год 1-я гвардейская танковая армия (1-я ТА) получит уникальный полностью автоматизированный пункт управления (ПУ), который уже успели неофициально окрестить "штабом звездных войн", пишут "Известия".

По оценкам экспертов, внедрение новых систем значительно повысит быстроту и надежность управления войсками, отмечает газета.

Как сообщили "Известиям" в Минобороны, создание новейшего пункта управления для офицеров штаба 1-й ТА стартовало в нынешнем году, отдельные его элементы прошли проверку в ходе учений "Запад-2017", а полностью работа завершится в 2018 году. По замыслу разработчиков, новый ПУ впервые в истории ВС РФ превратит зону ответственности армии в единое информационное пространство, которое позволит командованию видеть, что делают даже отдельно взятые танки.

Как пишут "Известия", в основе "штаба звездных войн" несколько автоматизированных систем управления войсками (АСУВ), которые позволяют в режиме реального времени получать и обрабатывать информацию о ходе боевых действий. Штаб включает как стационарный, так и мобильный компоненты. Каждый ПУ оборудуется автоматизированными рабочими местами для планирования и организации боевых действий.

Одновременно в штаб будет поступать информация о состоянии подчиненных частей и подразделений. Командующий армией сможет на экране увидеть данные об исправности машин, наличии боеприпасов и других материальных средств даже в отдельно взятых отделениях. ПУ будет непрерывно по закрытым высокоскоростным каналам связи получать информацию из Национального центра обороны, а также от других штабов. Командование 1-й ТА сможет через новый ПУ контролировать обстановку не только на земле, но и в воздухе, отмечает газета.

Главное же заключается в быстром реагировании на изменения обстановки. Пункт управления встроен в единый информационный контур, позволяющий оперативно вносить изменения в боевые документы и распоряжения.

Как пишут "Известия", 1-я ТА была выбрана для развертывания "штаба звездных войн", поскольку именно она получит на вооружение наиболее современные образцы бронетехники – танки Т-72Б3, Т–14 "Армата", БМП "Курганец" и "Бумеранг", а также САУ "Коалиция". Эти боевые машины созданы для действий в едином информационном пространстве, поэтому для реализации их полного потенциала необходим ПУ нового поколения.
22.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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Страны
Россия
Продукция
Армата
Бумеранг
Т-72
Т-72Б
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
ИТ

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  • Комментарии
Комментариев 3, отображено с 1 по 3
IL
sivuch1239
366
№1
25.09.2017 12:39
Прошло всего 30 лет после Маневра
+1
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RU
gerrfrost
2772
№2
25.09.2017 13:22
Лучше поздно, чем никогда(с).
0
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RU
ID: 1949
1687
№3
25.09.2017 14:11
Не прошло и 10 лет от 080808, когда проявилось ужасное состояние систем связи и управления. Ещё несколько лет назад системы управления поля боя только начинали испытывать и критиковали. Теперь пора внедрения. Судя по всему в Сирии с этим всё в порядке, иначе нашим было бы не продержаться в окружении.
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