Делегация из КНР впервые посетила ААК "Прогресс" им. Н.И.Сазыкина



Строящийся на ПАО "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" имени Н. И. Сазыкина" для Египта боевой вертолет Ка-52, оснащенный оптико-электронной прицельной системой ОЭС-52. Арсеньев (Приморский край), 07.03.2017.

Источник: www.newsvl.ru Строящийся на ПАО "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" имени Н. И. Сазыкина" для Египта боевой вертолет Ка-52, оснащенный оптико-электронной прицельной системой ОЭС-52. Арсеньев (Приморский край), 07.03.2017.Источник: www.newsvl.ru

ЦАМТО, 22 сентября. Предприятие "Прогресс" холдинга "Вертолеты России" впервые посетила делегация из Китая во главе с советником-посланником посольства КНР в РФ генерал-майором Ван Хайтао.

Посещение китайской делегацией завода организовано по поручению ФСВТС России в сопровождении представителей АО "Рособоронэкспорт" и АО "Вертолеты России".

Иностранным гостям были представлены производственные мощности предприятия. В частности, они посетили литейный цех, современный механический цех программной обработки деталей, а также реконструированный цех окончательной сборки, где члены делегации ознакомились с разведывательно-ударным вертолетом Ка-52 "Аллигатор". В цеху деталей и агрегатов из полимерных композиционных материалов китайским партнерам продемонстрировали процесс изготовления лопастей для Ка-52 и роботизированный комплекс для обработки деталей вертолета Ка-62.

Особый интерес китайской делегации вызвали вертолеты Ка-52 корабельного базирования, пользующиеся спросом как у Министерства обороны Российской Федерации, так и у иностранных заказчиков.

В ходе многолетнего сотрудничества отмечается растущий интерес китайских партнеров к российской вертолетной технике, и первое посещение "Прогресса" делегацией из КНР подтверждает это. Холдинг готов предложить Китаю самые современные вертолеты военного и гражданского назначения, и такие встречи с потенциальными заказчиками позволяют наглядно продемонстрировать, насколько это высокотехнологичная и конкурентоспособная продукция.

Вертолет Ка-52К является продолжением продуктовой линейки "морских" вертолетов, разработанных конструкторским бюро "Камов". Он предназначен для патрулирования, огневой поддержки войск десанта при высадке на берег, решения задач противодесантной обороны на переднем крае и в тактической глубине, при любой погоде и в любое время суток. Современное бортовое оборудование обеспечивает вертолету навигацию в условиях отсутствия ориентиров в море.

От базовой модели Ка-52К отличается наличием укороченного складывающегося крыла, которое было модернизировано под размещение тяжелого вооружения, и механизма складывания лопастей, что позволяет ему компактно располагаться в трюме. Уменьшенные габариты вертолетов Ка-52 корабельного базирования позволяют увеличить максимально возможное количество размещаемых на корабле вертолетов. Бронированная кабина экипажа и применение уникальной для мирового вертолетостроения катапультной системы обеспечивают летчикам максимальный уровень безопасности, который не может быть обеспечен ни на одном вертолете данного класса, производимом за рубежом.

Еще одной немаловажной особенностью Ка-52К является применение коррозионностойких материалов, обусловленное необходимостью работы данной машины в условиях влажного морского климата. Вертолет обеспечен централизованной заправкой топлива и модернизированной системой кондиционирования воздуха, обеспечивающей вентиляцию морских спасательных костюмов членов экипажа. Кроме того, на Ка-52К дополнительно установлена радиотехническая система ближней навигации, которая не использовалась на базовой модели.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Вертолеты России".