На Северном флоте подняты флаги на двух рейдовых водолазных катерах



Катер проекта 23040.

Источник: flotprom.ru Катер проекта 23040.Источник: flotprom.ru

ЦАМТО, 22 сентября. В главной базе Северного флота – Североморске – 21 сентября состоялась торжественная церемония подъема флагов поисково-спасательной службы на двух рейдовых водолазных катерах проекта 23040.

С подъемом флагов эти катера официально вошли в состав аварийно-спасательного отряда Северного флота. Наименование "Иван Швец" присвоено одному катеру приказом главнокомандующего Военно-морским флотом России.

Церемония подъема флагов поисково-спасательной службы на рейдовых катерах комплексного аварийно-спасательного обеспечения прошла под руководством командующего Северным флотом вице-адмирала Николая Евменова. Он поздравил экипажи катеров со знаменательным событием и, по доброй морской традиции, пожелал семь футов под килем.

Ранее эти два катера проекта 23040 успешно прошли комплекс государственных испытаний в главной базе Северного флота – Североморске.

Специалисты Северного флота отметили высокую эффективность данной техники для выполнения поисковых, аварийно-спасательных и подводно-технических работ в пунктах базирования сил флота.

Катер проекта 23040 разработан нижегородским ОАО "Завод Нижегородский Теплоход" в городе Бор для комплексного аварийно-спасательного обеспечения ВМФ. Он предназначен для выполнения водолазных работ на глубинах до 60 м при волнении моря до пяти баллов, проведения поисковых, осмотровых и обследовательских работ с помощью штатного малогабаритного телеуправляемого необитаемого подводного аппарата и буксируемого гидролокатора. Кроме того, предусмотрена возможность использования катера для тушения пожаров на кораблях и судах, плавучих и береговых объектах высотой до 30 м, а также для откачки воды с аварийного судна и выдачи электропитания на аварийное судно.

Катер имеет стальной корпус усиленного ледового класса, оборудован носовым подруливающим устройством, что делает его более маневренным. На катере обеспечены комфортные условия для проживания экипажа и водолазной группы.

На борту установлен судовой водолазный комплекс, состоящий из комплекта водолазного оборудования, снаряжения и средств обеспечения водолазных спусков, сообщает пресс-служба Северного флота.