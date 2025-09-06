На Северном флоте подняты флаги на двух рейдовых водолазных катерах
|
|
Катер проекта 23040.
Источник: flotprom.ru
ЦАМТО, 22 сентября. В главной базе Северного флота – Североморске – 21 сентября состоялась торжественная церемония подъема флагов поисково-спасательной службы на двух рейдовых водолазных катерах проекта 23040.
С подъемом флагов эти катера официально вошли в состав аварийно-спасательного отряда Северного флота. Наименование "Иван Швец" присвоено одному катеру приказом главнокомандующего Военно-морским флотом России.
Церемония подъема флагов поисково-спасательной службы на рейдовых катерах комплексного аварийно-спасательного обеспечения прошла под руководством командующего Северным флотом вице-адмирала Николая Евменова. Он поздравил экипажи катеров со знаменательным событием и, по доброй морской традиции, пожелал семь футов под килем.
Ранее эти два катера проекта 23040 успешно прошли комплекс государственных испытаний в главной базе Северного флота – Североморске.
Специалисты Северного флота отметили высокую эффективность данной техники для выполнения поисковых, аварийно-спасательных и подводно-технических работ в пунктах базирования сил флота.
Катер проекта 23040 разработан нижегородским ОАО "Завод Нижегородский Теплоход" в городе Бор для комплексного аварийно-спасательного обеспечения ВМФ. Он предназначен для выполнения водолазных работ на глубинах до 60 м при волнении моря до пяти баллов, проведения поисковых, осмотровых и обследовательских работ с помощью штатного малогабаритного телеуправляемого необитаемого подводного аппарата и буксируемого гидролокатора. Кроме того, предусмотрена возможность использования катера для тушения пожаров на кораблях и судах, плавучих и береговых объектах высотой до 30 м, а также для откачки воды с аварийного судна и выдачи электропитания на аварийное судно.
Катер имеет стальной корпус усиленного ледового класса, оборудован носовым подруливающим устройством, что делает его более маневренным. На катере обеспечены комфортные условия для проживания экипажа и водолазной группы.
На борту установлен судовой водолазный комплекс, состоящий из комплекта водолазного оборудования, снаряжения и средств обеспечения водолазных спусков, сообщает пресс-служба Северного флота.
|
22.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
01.09.2017 Владимир Горбань рассказал о деятельности аварийно-спасательной службы Северного флота
31.08.2017 В Севфлоте отчитались об освоении современного оборудования и техники
31.08.2017 На Северном флоте опробовали уникальный плавучий кран
31.08.2017 Техника позволяет спасателям СФ оказать помощь нуждающимся в Арктическом секторе РФ
28.08.2017 На "Армии-2017" показали новейший комплекс для поиска и спасения на море
14.07.2017 Тайна американского сухогруза: для чего Северному флоту корабль времен ВОВ
22.03.2017 Верфи России: ядерные "Бореи", хищные "Ясени" и корабли-невидимки
27.12.2016 Атомоход-носитель аппаратов специального назначения "Подмосковье" передан флоту