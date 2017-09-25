Перехватчик МиГ-35 признан лучшим на конкурсе "Авиастроитель года"
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Презентация истребителя МиГ-35.
Источник: © РИА Новости / Андрей Чаплыгин
ЦАМТО, 22 сентября. Истребитель МиГ-35 признан лучшим в номинации "За успехи в разработке авиационной техники и компонентов" на конкурсе "Авиастроитель года – 2016".
МиГ-35 – самый совершенный в семействе истребителей "МиГ". Этот самолет относится к поколению 4++. Самолет оснащен радиоэлектронным оборудованием, которое позволяет применять все средства авиационного поражения. На вооружении МиГ-35 находятся перспективные авиационные средства поражения. В их числе – средства поражения большой дальности, позволяющие атаковать цели без входа в зоны ПВО противника. Самолет способен выполнять боевые задачи по воздушным, морским и наземным целям.
Боевая машина оснащена современным комплексом обороны, она сводит до минимума внезапную атаку со стороны противника и позволяет распознавать как самолеты, так и ракеты, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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22.09.2017
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