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Перехватчик МиГ-35 признан лучшим на конкурсе "Авиастроитель года"

25.09.2017 ЦАМТО 738 1
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МиГ-35
Презентация истребителя МиГ-35.
Источник: © РИА Новости / Андрей Чаплыгин

ЦАМТО, 22 сентября. Истребитель МиГ-35 признан лучшим в номинации "За успехи в разработке авиационной техники и компонентов" на конкурсе "Авиастроитель года – 2016".

МиГ-35 – самый совершенный в семействе истребителей "МиГ". Этот самолет относится к поколению 4++. Самолет оснащен радиоэлектронным оборудованием, которое позволяет применять все средства авиационного поражения. На вооружении МиГ-35 находятся перспективные авиационные средства поражения. В их числе – средства поражения большой дальности, позволяющие атаковать цели без входа в зоны ПВО противника. Самолет способен выполнять боевые задачи по воздушным, морским и наземным целям.

Боевая машина оснащена современным комплексом обороны, она сводит до минимума внезапную атаку со стороны противника и позволяет распознавать как самолеты, так и ракеты, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
22.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
МиГ-35
Компании
Минoбороны РФ

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
ID: 3396
284
№1
25.09.2017 09:57
Что за ...?
Какие " ... успехи в разработке авиационной техники ..." сделал этот САМОЛЁТ?
За такие достижения признавать лучшими надо конструкторов, а не машину.
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