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Аллея создателей российской авиации открылась в Жуковском

25.09.2017 РИА Новости 324 1
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Мемориальная аллея "Создатели авиации России"
Мемориальная аллея "Создатели авиации России".
Источник: Благотворительный Фонд "Легенды Авиации"

ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 22 сен - РИА Новости. Мемориальная аллея "Создатели авиации России", в состав которого вошли 16 бюстов легендарных советских авиаконструкторов, открылась в пятницу в подмосковном Жуковском, передает корреспондент РИА Новости.

В торжественной церемонии открытия аллеи приняли участие замглавкома ВКС России генерал-лейтенант Андрей Юдин, первый вице-президент Объединённой авиастроительной корпорации Александр Туляков, руководители ведущих российских авиационных и космических предприятий, заслуженные лётчики испытатели, а также представители местных властей.

"Российские самолёты признаны во всем мире, на них поставлено множество рекордов, на них наши отцы и деды отстояли независимость родины, и сейчас они выполняют задачи во всех частях мира, в том числе в Сирийской Арабской Республике - и, должен сказать, показывают там неплохие результаты. Показательно то, что это мероприятие происходит в день 105-летия со дня образования Военно-воздушных сил и 70-летия города Жуковский. Несомненно, это событие войдёт не только в историю города, но и в историю всего нашего авиационного сообщества", - сказал Юдин, выступая на церемонии открытия.

На аллее увековечена память таких выдающихся российских авиастроителей и ученых, как Павел Сухой, Александр Яковлев, Андрей Туполев, Сергей Ильюшин, Николай Камов, Михаил Миль и других конструкторов.

Финалом церемонии стал парад воздушный парад, в котором приняли участие вертолеты Ми-35, Ми-8 и Ка-52К, самолёты Ан-30, Ил-20, истребитель МиГ-29 и учебно-боевой Як-130. Авиашоу завершилось пролетом двух новейших истребителей Су-57 (ранее известных как ПАК ФА).
22.09.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Сирия
Продукция
Ан-30
Ка-52
Ми-35
Ми-8
МиГ-29
ПАК ФА
Як-130
Компании
Камов
Сухой ПАО
Туполев

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
ID: 3396
284
№1
25.09.2017 09:50
Что, места пожалели прописать все 16 фамилий?
0
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