Песков заявил, что Путин регулярно получает доклады по линии Минобороны
|
|
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Президенту РФ, верховному главнокомандующему Владимиру Путину регулярно осуществляются все необходимые доклады по линии оборонного ведомства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просьбу уточнить, известно ли главе государства об инциденте с обстрелом зрителей на учениях "Запад-2017".
"Разумеется, по линии оборонного ведомства верховному главнокомандующему все необходимые доклады осуществляются регулярно", - сказал Песков в ответ на вопрос о том, докладывалось ли президенту об инциденте с вертолетом и обстрелом зрителей до того, как он позитивно высказался о ходе учений.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что на учениях "Запад-2017" боевой вертолет выпустил ракету, осколки которой попали по зрителям. Пресс-служба Западного военного округа позднее опровергла сообщения в социальных сетях о "залпе по толпе журналистов" в ходе масштабных учений "Запад-2017". Военные заявили, что на выложенных видеокадрах "зафиксирован случай, произошедший в другой период времени, когда экипажи вертолетов армейской авиации в рамках летно-тактического учения отрабатывали упражнение по поражению наземных целей". Как отмечали в пресс-службе, система наведения одного из вертолетов совершила ошибочный захват цели, неуправляемая ракета повредила грузовой автомобиль без людей.
|
22.09.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
25.09.2017 Стратегические уловки Пентагона
25.09.2017 "Запад-2017": Рухнет ли режим недоверия
22.09.2017 "Запад-2017": война в режиме "эконом"
22.09.2017 Под наблюдением Путина: военные завершили учения "Запад-2017"
21.09.2017 Военные на "Западе-2017" выполнили все поставленные задачи
21.09.2017 "Запад-2017": Минск и Москва поссорились? (Новое время страны, Украина)
21.09.2017 "Провокация или чья-то глупость"
21.09.2017 Вертолет дал сбой условному противнику