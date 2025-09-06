Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Песков заявил, что Путин регулярно получает доклады по линии Минобороны

25.09.2017 РИА Новости 377 0
0
Понравилась новость?
 0
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Президенту РФ, верховному главнокомандующему Владимиру Путину регулярно осуществляются все необходимые доклады по линии оборонного ведомства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просьбу уточнить, известно ли главе государства об инциденте с обстрелом зрителей на учениях "Запад-2017".

"Разумеется, по линии оборонного ведомства верховному главнокомандующему все необходимые доклады осуществляются регулярно", - сказал Песков в ответ на вопрос о том, докладывалось ли президенту об инциденте с вертолетом и обстрелом зрителей до того, как он позитивно высказался о ходе учений.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что на учениях "Запад-2017" боевой вертолет выпустил ракету, осколки которой попали по зрителям. Пресс-служба Западного военного округа позднее опровергла сообщения в социальных сетях о "залпе по толпе журналистов" в ходе масштабных учений "Запад-2017". Военные заявили, что на выложенных видеокадрах "зафиксирован случай, произошедший в другой период времени, когда экипажи вертолетов армейской авиации в рамках летно-тактического учения отрабатывали упражнение по поражению наземных целей". Как отмечали в пресс-службе, система наведения одного из вертолетов совершила ошибочный захват цели, неуправляемая ракета повредила грузовой автомобиль без людей.
22.09.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Военные учения

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.09 23:34
  • 6
Мантуров: новые правила авиаперевозок увеличат продажи SSJ-100 и МС-21 на 10-15%
  • 25.09 23:33
  • 68
Игорь Комаров: "Космическая отрасль оживает"
  • 25.09 22:49
  • 17
Учения НАТО: болгары отказались стрелять в русских (Global Research, Канада)
  • 25.09 21:42
  • 5
Россия была целью "фейковых новостей" НАТО (The Independent, Великобритания)
  • 25.09 21:25
  • 16
Рогозин: ГЛОНАСС сравняется с GPS по точности после запуска новых спутников
  • 25.09 21:21
  • 46
Российские средства РЭБ превосходят американские (The National Interest, США)
  • 25.09 20:24
  • 1
Армия США выпустила пособие по ведению войны с Россией
  • 25.09 19:32
  • 1
Российские военные взялись за 4-ю версию операционной системы реального времени
  • 25.09 18:53
  • 2
В Севастопольском университете открыли лабораторию жидкостного дыхания
  • 25.09 16:27
  • 5437
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 25.09 16:19
  • 3746
Оценка Советского периода в истории России.
  • 25.09 15:43
  • 1
Прощай «Буханка» УАЗ выпустил новый микроавтобус 2018
  • 25.09 14:49
  • 8
Минобороны заново сформировало 45-й отдельный инженерно-маскировочный полк
  • 25.09 14:46
  • 7
Россия не будет поставлять украинскому "Южмашу" комплектующие для ракет-носителей "Зенит" - источник
  • 25.09 14:11
  • 3
В российской армии начато создание первого цифрового пункта управления войсками
другие обсуждаемые темы