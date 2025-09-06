Путин позитивно высказался об учениях "Запад-2017", сообщил Песков
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Владимир Путин во время инспекции учений Запад-2017. 18 сентября 2017.
Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин позитивно высказался об учениях "Запад-2017", которые он посетил в Ленинградской области, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Пока президент публично не давал оценки состоявшимся учениям. Естественно, они только завершены, пока подводятся итоги. Но можно сказать, что в ходе своего посещения одного из фрагментов этих учений в Ленинградской области пару дней назад президент очень позитивно высказался о ходе и результативности этих маневров", - сказал Песков, отвечая на вопрос, какова оценка Кремля результатов прошедших учений "Запад-2017".
Учения проходили на территории России и Белоруссии с 14 по 20 сентября. Общая численность личного состава, участвовавшего в учениях, составляла 12,7 тысячи военнослужащих. При этом на территории Белоруссии были задействованы 10,2 тысячи человек (от Белоруссии - около 7 тысяч, от РФ - около 3 тысяч); 370 единиц бронетанковой техники; до 150 единиц артиллерии и РСЗО; более 40 самолетов и вертолетов.
На "Запад-2017" были приглашены международные наблюдатели от ОДКБ, ЕАЭС, СНГ и НАТО. В рамках сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске приглашение получили представители делегации ОБСЕ из США. За ходом маневров наблюдали 95 иностранных представителей из 50 стран. Открытость учений для иностранных наблюдателей отметил, в частности, представлявший НАТО на маневрах в Белоруссии Томас Вестерман, заявив, что "относительно этой открытости существует очень хороший подход к прозрачности учений".
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22.09.2017
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