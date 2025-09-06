Первый образец новой интеллектуальной системы связи для "Федерации" появится в 2018 году



Космический корабль «Федерация».

Источник: ROSCOSMOS Media Store / YouTube Космический корабль «Федерация».Источник: ROSCOSMOS Media Store / YouTube

Система станет вдвое меньше, легче и функциональней по сравнению с образцами предыдущего поколения

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Специалисты холдинга "Российские космические системы" (РКС) приступили к разработке бортовой радиотелеметрической системы для многоразового пилотируемого космического корабля "Федерация" и робота "Федора". Первый образец такой системы появится в конце 2018 года, сообщили в пятницу в пресс- службе предприятия.

Бортовая радиотелеметрическая система - основная приемно-передающая система космического корабля, принимающая на борту космического корабля команды с наземного комплекса управления и передающая информацию с борта на Землю.

"Система станет вдвое меньше, легче и функциональней по сравнению с образцами предыдущего поколения. Новая система будет полностью обеспечивать связь корабля "Федерация" с Землей, собирая информацию от всех его служебных систем: управления, телеметрии, телевизионной системы и робота "Федора", который, как планируется, станет первым и единственным членом экипажа нового корабля во время испытательных полетов", - сказали в пресс-службе.

Контакт с роботом "Федором", а в дальнейшем и с космонавтами, также будет поддерживаться с помощью бортовой системы, в состав которой входят беспроводные гарнитуры. Специалисты АО "Научно-производственное объединение измерительной техники" (НПО ИТ, входит в РКС) разработают гарнитуры на отечественной элементной базе.

"Фактически наша система - это космический Wi-Fi. У нас есть коммутатор Spaceware - локальная сеть, которая нацелена на космические технологии. В ней заложен свой стандарт, она имеет много уровней защиты. Мы создаем единую систему, через которую циркулирует вся информация между Землей и космическим кораблем", - отметил ведущий инженер отдела цифровой схемотехники и прикладного программного обеспечения НПО ИТ Кирилл Семенов.

В состав бортовой системы входят два моноблока. Один из них будет установлен в двигательном отсеке космического корабля, другой - в возвращаемом аппарате. В отличие от первого моноблока, в моноблок в возвращаемом аппарате будет встроен блок голосовой связи для обеспечения полного тракта связи экипажа между собой, с наземным комплексом управления, бортом МКС и другими смежными системами, уточнили в РКС.

"Федерация" и "Федор"

Новый российский космический корабль "Федерация" предназначен для доставки людей и грузов на околоземную орбиту, а также к Луне. Численность экипажа составит до четырех человек, первый запуск в беспилотном режиме запланирован на 2021 год, первый пилотируемый - на конец 2023 года. В марте этого года сообщалось, что РКК "Энергия" приступила к изготовлению корабля. По словам главы корпорации Владимира Солнцева, первый корабль будет на 80% изготовлен из композитных материалов.

Робот "Федор" был создан компанией "Андроидная техника" и Фондом перспективных исследований по техническому заданию МЧС России. Первоначально робот был известен под условным названием "Аватар", но недавно он получил собственное имя - FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research - "Финальный экспериментальный демонстрационный объект исследований"). В 2021 году он должен стать единственным пассажиром корабля "Федерация" во время его первого полета.