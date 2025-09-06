Подлодка "Великий Новгород" ракетами "Калибр" уничтожила базы подготовки боевиков в Сирии
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Источник: © Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Пуск был произведен из акватории Средиземного моря по объектам в провинции Идлиб
МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Подводная лодка Черноморского флота "Великий Новгород", действующая в составе оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море, произвела из подводного положения пуски крылатых ракет "Калибр" по объектам террористов в Сирии, все цели были уничтожены, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
В оборонном ведомстве отметили, что целями стали выявленные в провинции Идлиб склады боеприпасов "Джебхат ан-Нусры" (организация запрещена в РФ), а также опорные пункты, скопления живой силы и бронетехники террористов.
"Дальность до целей составила около 300 километров. Данными объективного контроля подтверждено поражение всех целей", - сказали в военном ведомстве.
В Минобороны уточнили, что ракетным ударом уничтожены важные пункты управления, базы подготовки и бронетехника террористов, принимавших участие в попытке захвата российских военных полицейских на севере провинции Хама.
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22.09.2017
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