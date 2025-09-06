Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В Арктике завершилась серия учений Северного флота с пусками крылатых ракет

25.09.2017 ТАСС 151 0
0
Понравилась новость?
 0
ТАРКР «Пётр Великий»
Тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРКР) Северного флота (СФ) «Пётр Великий».
Источник: МО РФ

В учениях приняли участие более 50 кораблей и судов обеспечения, а также свыше 30 летательных аппаратов

МУРМАНСК, 22 сентября. /ТАСС/. Северный флот в пятницу завершил серию плановых учений, проводившихся в Арктике с понедельника. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"В ходе эпизодов с боевой стрельбой в акваториях Баренцева, Белого морей и моря Лаптевых было произведено 13 пусков крылатыми ракетами морского и наземного базирования, в том числе и из-под воды с борта двух атомных подводных ракетных крейсеров", - сказали на флоте.

Экипажи кораблей, участвовавшие в зачетных учениях группировки разнородных сил, также выполнили десятки артиллерийских и зенитных ракетных стрельб. Практические эпизоды учений разыгрывались в полигонах боевой подготовки в Баренцевом и Белом морях, а также в море Лаптевых у архипелага Новосибирских островов.

Всего в мероприятиях боевой подготовки было задействовано около 50 боевых кораблей и судов обеспечения, в том числе и флагман Северного флота - тяжелый атомный ракетный крейсер "Пётр Великий", тяжелый подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Дмитрий Донской", более 30 летательных аппаратов, атомные и дизельные подводные лодки.

Сейчас они возвращаются в пункты постоянного базирования. По пути они отработают оказание помощи кораблям и судам, условно терпящим бедствие, отдельные корабли совместно с судами обеспечения проведут учения по пополнению запасов на переходе морем.
22.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Продукция
Дмитрий Донской
Пётр Великий
Проекты
Арктика
Военные учения
СФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.09 23:34
  • 6
Мантуров: новые правила авиаперевозок увеличат продажи SSJ-100 и МС-21 на 10-15%
  • 25.09 23:33
  • 68
Игорь Комаров: "Космическая отрасль оживает"
  • 25.09 22:49
  • 17
Учения НАТО: болгары отказались стрелять в русских (Global Research, Канада)
  • 25.09 21:42
  • 5
Россия была целью "фейковых новостей" НАТО (The Independent, Великобритания)
  • 25.09 21:25
  • 16
Рогозин: ГЛОНАСС сравняется с GPS по точности после запуска новых спутников
  • 25.09 21:21
  • 46
Российские средства РЭБ превосходят американские (The National Interest, США)
  • 25.09 20:24
  • 1
Армия США выпустила пособие по ведению войны с Россией
  • 25.09 19:32
  • 1
Российские военные взялись за 4-ю версию операционной системы реального времени
  • 25.09 18:53
  • 2
В Севастопольском университете открыли лабораторию жидкостного дыхания
  • 25.09 16:27
  • 5437
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 25.09 16:19
  • 3746
Оценка Советского периода в истории России.
  • 25.09 15:43
  • 1
Прощай «Буханка» УАЗ выпустил новый микроавтобус 2018
  • 25.09 14:49
  • 8
Минобороны заново сформировало 45-й отдельный инженерно-маскировочный полк
  • 25.09 14:46
  • 7
Россия не будет поставлять украинскому "Южмашу" комплектующие для ракет-носителей "Зенит" - источник
  • 25.09 14:11
  • 3
В российской армии начато создание первого цифрового пункта управления войсками
другие обсуждаемые темы