Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Путин позитивно оценил этап учений "Запад-2017", за которым он наблюдал

25.09.2017 ТАСС 213 0
0
Понравилась новость?
 0
Владимир Путин
Владимир Путин.
Источник: © Алексей Никольский/ТАСС

Однако подводить общие итоги маневров пока преждевременно, подчеркнул пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Говорить об общих итогах завершившихся учений "Запад - 2017" пока рано, однако президент РФ Владимир Путин позитивно оценил итоги этапа этих учений, свидетелем которого он стал на полигоне Лужский в Ленинградской области. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Пока президент публично не давал оценки состоявшимся учениям. Естественно, они только завершены и только подводятся итоги, - сказал представитель Кремля. - Но можно сказать, что в ходе посещения одного из фрагментов этих учений в Ленинградской области пару дней назад президент позитивно высказался о ходе и результативности этих маневров".

При этом, отвечая на уточняющий вопрос, был ли глава государства поставлен в известность об имевшем место инциденте с самопроизвольным сходом боеприпаса у вертолета Ка-52, Песков заверил, что "по линии оборонного ведомства верховному главнокомандующему все необходимые доклады осуществляются регулярно".
22.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ка-52
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Военные учения

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.09 23:34
  • 6
Мантуров: новые правила авиаперевозок увеличат продажи SSJ-100 и МС-21 на 10-15%
  • 25.09 23:33
  • 68
Игорь Комаров: "Космическая отрасль оживает"
  • 25.09 22:49
  • 17
Учения НАТО: болгары отказались стрелять в русских (Global Research, Канада)
  • 25.09 21:42
  • 5
Россия была целью "фейковых новостей" НАТО (The Independent, Великобритания)
  • 25.09 21:25
  • 16
Рогозин: ГЛОНАСС сравняется с GPS по точности после запуска новых спутников
  • 25.09 21:21
  • 46
Российские средства РЭБ превосходят американские (The National Interest, США)
  • 25.09 20:24
  • 1
Армия США выпустила пособие по ведению войны с Россией
  • 25.09 19:32
  • 1
Российские военные взялись за 4-ю версию операционной системы реального времени
  • 25.09 18:53
  • 2
В Севастопольском университете открыли лабораторию жидкостного дыхания
  • 25.09 16:27
  • 5437
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 25.09 16:19
  • 3746
Оценка Советского периода в истории России.
  • 25.09 15:43
  • 1
Прощай «Буханка» УАЗ выпустил новый микроавтобус 2018
  • 25.09 14:49
  • 8
Минобороны заново сформировало 45-й отдельный инженерно-маскировочный полк
  • 25.09 14:46
  • 7
Россия не будет поставлять украинскому "Южмашу" комплектующие для ракет-носителей "Зенит" - источник
  • 25.09 14:11
  • 3
В российской армии начато создание первого цифрового пункта управления войсками
другие обсуждаемые темы