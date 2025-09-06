Путин позитивно оценил этап учений "Запад-2017", за которым он наблюдал
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Владимир Путин.
Источник: © Алексей Никольский/ТАСС
Однако подводить общие итоги маневров пока преждевременно, подчеркнул пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Говорить об общих итогах завершившихся учений "Запад - 2017" пока рано, однако президент РФ Владимир Путин позитивно оценил итоги этапа этих учений, свидетелем которого он стал на полигоне Лужский в Ленинградской области. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Пока президент публично не давал оценки состоявшимся учениям. Естественно, они только завершены и только подводятся итоги, - сказал представитель Кремля. - Но можно сказать, что в ходе посещения одного из фрагментов этих учений в Ленинградской области пару дней назад президент позитивно высказался о ходе и результативности этих маневров".
При этом, отвечая на уточняющий вопрос, был ли глава государства поставлен в известность об имевшем место инциденте с самопроизвольным сходом боеприпаса у вертолета Ка-52, Песков заверил, что "по линии оборонного ведомства верховному главнокомандующему все необходимые доклады осуществляются регулярно".
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22.09.2017
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