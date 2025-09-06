Ростех готов дать техническую консультацию создателям памятника Калашникову
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Памятник Михаилу Калашникову.
Источник: © Валерий Шарифулин/ТАСС
Ранее в СМИ сообщалось, что на барельефе памятника конструктору нашли чертежи разработанной конструктором Хуго Шмайссером штурмовой винтовки StG 44
МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Специалисты концерна "Калашников" (входит в Ростех) готовы проконсультировать создателей памятника Михаилу Калашникову в Москве. Об этом в пятницу сообщил ТАСС представитель Ростеха.
"Мы готовы оказать творческой группе необходимую поддержку и техническую консультацию. К сожалению, специалисты концерна "Калашников" не осуществляли авторский надзор скульптурной композиции и не привлекались в качестве консультантов", - сказал собеседник агентства.
Ранее в СМИ сообщалось, что на барельефе памятника Калашникову в Москве нашли чертежи немецкой штурмовой винтовки StG 44 (Sturmgewehr 44), разработанной конструктором Хуго Шмайссером в 1944 году.
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22.09.2017
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