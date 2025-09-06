Ростех готов дать техническую консультацию создателям памятника Калашникову



Памятник Михаилу Калашникову.

Источник: © Валерий Шарифулин/ТАСС Памятник Михаилу Калашникову.Источник: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Ранее в СМИ сообщалось, что на барельефе памятника конструктору нашли чертежи разработанной конструктором Хуго Шмайссером штурмовой винтовки StG 44

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Специалисты концерна "Калашников" (входит в Ростех) готовы проконсультировать создателей памятника Михаилу Калашникову в Москве. Об этом в пятницу сообщил ТАСС представитель Ростеха.

"Мы готовы оказать творческой группе необходимую поддержку и техническую консультацию. К сожалению, специалисты концерна "Калашников" не осуществляли авторский надзор скульптурной композиции и не привлекались в качестве консультантов", - сказал собеседник агентства.

Ранее в СМИ сообщалось, что на барельефе памятника Калашникову в Москве нашли чертежи немецкой штурмовой винтовки StG 44 (Sturmgewehr 44), разработанной конструктором Хуго Шмайссером в 1944 году.