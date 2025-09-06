Началась активная фаза учений "Морское взаимодействие-2017"
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Российско-китайские военно-морские учения "Морское взаимодействие".
Источник: © Архив ИТАР-ТАСС/Юрий Смитюк
ВЛАДИВОСТОК, 22 сен - РИА Новости. Корабли ВМС Народно-освободительной армии Китая и Тихоокеанского флота вышли в море для проведения активной фазы учений "Морское взаимодействие-2017", сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Владимир Матвеев.
"Выходу кораблей предшествовала напряженная работа в штабе объединенного руководства учений "Морское взаимодействие-2017". На картах были разыграны все эпизоды учения, командиры кораблей доложили руководству о готовности экипажей к проведению маневров и свои решения", - сказал Матвеев.
Моряки отработают совместные действия по обороне кораблей на якорной стоянке, действия по поиску, спасению и конвоированию судов, освобождению захваченного судна, обнаружению и опознаванию целей совместной ПВО. Планируется нанесение совместных артиллерийских ударов по морским целям. Впервые в подобных учениях будет разыгран эпизод по спасению экипажа с борта условно аварийной подводной лодки, лежащей на грунте.
Активная фаза учений пройдет до 25 сентября в акватории Японского и Охотского морей. В ней будет задействовано около 15 кораблей и подводных лодок, два глубоководных спасательных аппарата, четыре противолодочных самолета и четыре корабельных вертолета от Тихоокеанского флота и ВМС Китая.
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22.09.2017
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