Валерий Хачатурян из ЦЭНКИ назначен директором филиала Роскосмоса на Байконуре
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Стартовый комплекс космодрома Байконур.
Источник: © Егор Алеев/ТАСС
Роман Бобков, временно исполнявший обязанности директора филиала, стал заместителем Хачатуряна
МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Новым директором филиала Роскосмоса на космодроме Байконур стал Валерий Хачатурян, который ранее работал в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ), сообщила в четверг пресс-служба госкорпорации.
"Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров назначил Валерия Хачатуряна на должность директора филиала госкорпорации на космодроме Байконур", - говорится в сообщении.
В то же время Роман Бобков, временно исполнявший обязанности директора филиала, стал заместителем Хачатуряна.
Валерий Хачатурян родился 4 января 1964 года в Ростове-на-Дону. В 1986 году окончил Ростовское высшее военное командное училище имени М. И. Неделина. С 1981 года по 2011 год служил в Вооруженных силах РФ.
В 2012-2017 годы занимал должности заместителя начальника отдела испытаний, подготовки и пусков ракет- носителей, начальника центра эксплуатации ракетных комплексов, заместителя начальника центра испытаний номер 2 - начальника ракетных комплексов Космического центра "Южный" (филиал ЦЭНКИ).
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22.09.2017
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