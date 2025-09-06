Десантники РФ после учений "Запад-2017" возвращаются в пункты постоянной дислокации



Военнослужащие ВДВ РФ.

Источник: © Валерий Шарифулин/ТАСС Военнослужащие ВДВ РФ.Источник: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Отмечается, что учения подразделений ВДВ проходили с 14 по 20 сентября на полигонах Лужский (Ленинградская область), Струги-Красные (Псковская область), Правдинский (Калининградская область)

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Подразделения Псковского десантно-штурмового, Тульского и Ивановского воздушно-десантных соединений, принимавшие участие в учениях "Запад-2017", начали возвращаться в пункты постоянной дислокации, сообщили в Минобороны РФ.

"Личный состав российского десанта перебрасывается из Псковской, Ленинградской и Калининградской областей на самолетах военно-транспортной авиации, а боевая и специальная техника воинскими эшелонами по железной дороге", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что учения подразделений ВДВ в рамках "Запад-2017" проходили с 14 по 20 сентября на полигонах Лужский (Ленинградская область), Струги-Красные (Псковская область), Правдинский (Калининградская область).

"В ходе учения десантники совершенствовали совместимость штабов различных уровней, учились управлять перспективными системами управления подразделениями и оружием, основываясь на опыте современных вооруженных конфликтов", - пояснили в Минобороны.

Стратегические учения "Запад-2017" проходили на шести полигонах и двух участках местности в Белоруссии и трех полигонах в России. В них были задействованы до 12,7 тыс. военных, около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов. За учениями наблюдали представители семи государств, в том числе из стран НАТО.