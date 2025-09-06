Российские военные посетили сирийских скаутов в Алеппо



Алеппо, Сирия.

Источник: © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Алеппо, Сирия.Источник: © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Военнослужащие показали детям, как вязать узлы, перемещать грузы с минимальными усилиями, а также останавливать венозное и артериальное кровотечение

АЛЕППО, 22 сентября. /ТАСС/. Российские военнослужащие из Центра по примирению враждующих сторон посетили отряд сирийских скаутов в одной из школ Алеппо и поделились с ними навыками выживания в полевых условиях.

"В ходе мастер-класса мы показали детям, как вязать узлы, перемещать грузы с минимальными усилиями, а также останавливать венозное и артериальное кровотечение", - сообщил журналистам представитель центра Нурмагомед Гюлов.

Скауты Алеппо пока не могут разбить лагерь в лесу, поскольку за городской чертой небезопасно из-за минных полей. Поэтому ставить палатки приходится прямо в центре города, на заднем дворе школы.

По словам вожатого Абдуллы Битара, отряд, где российские военные провели мастер-класс, был создан более 20 лет назад. "Он не прекратил свою работу, даже когда в городе велись боевые действия. В нем числится 300 детей. Много сирот", - уточнил Битар.

Многим детям понадобились на практике полученные в отряде навыки. "Знания, полученные в отряде, пригодились, когда снаряд прилетел в квартиру соседей. Одному из них повредило ногу, я оказал ему первую помощь и помог спустить его на первый этаж и передать врачам", - рассказал скаут Берхам Джеляби.

Сирийские скауты - старейшая детская организация в стране. Она была основана в 1912 году и входит во Всемирную организацию скаутского движения. До начала военных действий в Сирии национальный учебный центр сирийских скаутов располагался в городе Забадани, который последние несколько лет находился под контролем боевиков террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России).