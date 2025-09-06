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Начинается вторая фаза учений "Морское взаимодействие - 2017" на Дальнем Востоке

25.09.2017 ТАСС 155 0
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Морское взаимодействие-2016
Китайско-российские учения "Морское взаимодействие-2016" начались в Китае.
Источник: Синьхуа

Отмечается, что в маневрах в Японском и Охотском морях с 22 по 26 сентября будут задействованы 11 надводных кораблей и судов, а также две подлодки

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Отряд кораблей России и Китая в пятницу выйдет в море в рамках второго этапа российско-китайских учений "Морское взаимодействие". Как сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота, в маневрах в Японском и Охотском морях с 22 по 26 сентября будут задействованы 11 надводных кораблей и судов, а также две подлодки.

Береговая фаза второго этапа учений прошла с 18 по 21 сентября во Владивостоке. За это время были проведены совещания по взаимодействию, тактические летучки, официальные приемы от обеих сторон, спортивные и культурные мероприятия. На полигоне береговых войск Тихоокеанского флота Горностай состоялась тренировка морских пехотинцев двух стран.

Состав корабельных групп

ВМФ России будет представлен на учениях большим противолодочным кораблем "Адмирал Трибуц" и новейшим корветом "Совершенный", спасательным судном "Игорь Белоусов" с аппаратом АС-40 на борту, а также двумя дизель- электрическими субмаринами. Также от российской стороны участвуют ракетный катер "Р-11", малый противолодочный корабль "Советская Гавань", гидрографическое судно "Виктор Фалеев" и морской буксир "МБ-93".

От Китая будут задействованы эсминец "Шицзячжуан", сторожевой корабль "Дацин", корабль комплексного снабжения "Дунпинху" и спасательное судно "Чандао" с глубоководным аппаратом "Элар-7".

В ходе морской фазы военные также отработают вопросы взаимодействия с авиацией, для чего будут задействованы два самолета Ил-38, два Ту-142М3, вертолет Ка-27ПС и вертолет Ка-27 морской авиации Тихоокеанского флота. Авиация ВМС Китая будет представлена корабельными вертолетами Z-9C и Z-9D.

Программа учений

В ходе маневров предполагается отработать взаимодействие российских и китайских кораблей при выполнении задач по защите судоходства, также пройдет тренировка по противолодочной обороне.

В рамках "Морского взаимодействия" будет отработано спасение экипажа условно аварийной подлодки, залегшей на грунт на глубине около 50 метров. Найти субмарину предстоит кораблям Тихоокеанского флота вместе с морской авиацией, после чего вертолеты и быстроходные катера будут искать подводников, самостоятельно покинувших "аварийную" подлодку. Субмарину обследуют с помощью роботов, а в эвакуации экипажа примут участие специализированные глубоководные аппараты. Условно раненым окажут медицинскую помощь, также будет проведена лечебная рекомпрессия.

Международный фон

Учения проходят на фоне обострения политической обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе в связи с продолжающимися ракетными испытаниями со стороны Северной Кореи.

Последний раз КНДР провела запуск баллистической ракеты 15 сентября. Ракета пролетела над северным японским островом Хоккайдо в сторону Тихого океана и упала примерно в двух тысячах километрах к востоку от мыса Эримо. По данным южнокорейских военных, запуск был осуществлен из района Пхеньяна. Ракетное испытание было проведено через четыре дня после того, как Совбез ООН принял резолюцию, ужесточившую санкции в отношении Северной Кореи.

"Морское взаимодействие - 2017"

Первый этап учений "Морское взаимодействие - 2017" прошел 21-27 июля этого года в Балтийском море. От России были задействованы корветы "Стерегущий" и "Бойкий", с китайской стороны были представлены эсминец "Хэфэй", фрегат "Юньчэн" и судно обеспечения "Ломаху".

Активная фаза маневров прошла с 25 по 27 июля, были проведены тренировки по совместной организации противолодочной, противовоздушной и противокорабельной обороны. После их завершения корабли китайской эскадры зашли в Санкт-Петербург, где приняли участие в торжественных мероприятиях в честь Дня ВМФ России.
22.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Китай
КНДР
Россия
Южная Корея
Япония
Продукция
052D
Адмирал Трибуц
Бойкий
Виктор Фалеев
Игорь Белоусов
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