Минобороны и Красный Крест договорились установить дополнительные контакты в Сирии
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Источник: © Валерий Шарифулин/ТАСС
Ранее министр обороны Сергей Шойгу призвал президента МККК "предпринять все усилия по всестороннему содействию сирийскому народу"
МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Минобороны РФ и Международный комитет Красного Креста (МККК) договорились установить дополнительные контакты между представителями российского Центра по примирению в Сирии и работающими в стране сотрудниками комитета. Об этом сообщает в четверг российское военное ведомство.
Как рассказали в пресс-службе, встреча представителей Минобороны с руководителем Региональной делегации МККК в Российской Федерации, Белоруссии и Молдавии Магне Бартом состоялась в среду в Москве по инициативе Красного Креста.
"В ходе мероприятия был затронут широкий спектр вопросов, касающихся взаимодействия Минобороны России и МККК. При этом особое внимание было уделено тематике сотрудничества российского военного ведомства и организации по предоставлению гуманитарной помощи в Сирийской Арабской Республике", - говорится в сообщении.
По данным военного ведомства, Барт рассказал о результатах рассмотрения президентом МККК Петером Маурером обращения главы Минобороны РФ Сергея Шойгу относительно активизации гуманитарного содействия Сирии. Он также сообщил о намерениях расширить деятельность Красного Креста в Сирии и подчеркнул конструктивное взаимодействие с российскими военными, отметили в Минобороны.
"Представители Минобороны России поддержали мнение представителей МККК, высоко оценив роль организации в предоставлении разносторонней помощи пострадавшему сирийскому населению, в том числе оперативную доставку продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости в деблокированный город Дейр-эз-Зор. По результатам встречи условились установить дополнительные контакты между представителями российского Центра по примирению враждующих сторон в зонах деэскалации и сотрудниками МККК, работающими в соответствующих регионах", - добавили в пресс-службе.
Как напомнили в Минобороны, ранее Шойгу призвал президента МККК срочно нарастить объемы гуманитарной помощи, доставляемой в Сирии, а также принять активное участие в восстановлении разрушенных домов, школ и больниц, объектов инфраструктуры и "предпринять все усилия по всестороннему содействию сирийскому народу".
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22.09.2017
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