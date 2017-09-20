"Запад-2017": война в режиме "эконом"



Во время стратегических учений "Запад-2017".

Источник: Vasily Fedosenko/Reuters Во время стратегических учений "Запад-2017".Источник: Vasily Fedosenko/Reuters

Что писали зарубежные СМИ об учениях "Запад-2017"

Российско-белорусские военные учения "Запад-2017" завершились. Минобороны РФ сообщило о возвращении своей военной техники в пункты постоянной дислокации. За этим на Западе будут следить особенно внимательно: перед началом учений страны НАТО опасались, что часть российских военных останется в Белоруссии. "Газета.Ru" разбиралась, какие выводы из "Запада-2017" сделали иностранные СМИ.

Российско-белорусские совместные военные учения "Запад-2017" завершились в среду, 20 сентября. Экипажи авиации российских Воздушно-космических сил (ВКС) и Западного военного округа (ЗВО), участвовавшие в маневрах, уже приступили к перебазированию с оперативных аэродромов в пункты постоянной дислокации, сообщили "Газете.Ru" в Минобороны.

"В ходе учения экипажи ВКС и ЗВО, несмотря на сложные погодные условия, отработали практически весь спектр задач по предназначению, включая высадку тактического десанта, авиационную поддержку действий наземной группировки войск, перехват воздушных целей, нанесение авиационных ударов по наземным целям и другие", - говорится в сообщении ведомства.

В последний день учений белорусский президент Александр Лукашенко, балансирующий между Москвой и Евросоюзом, рассказал о собственных итогах "Запада-2017". Его заявление было примиряющим. По словам Лукашенко, совместные российско-белорусские маневры направлены исключительно на защиту национальных интересов двух стран и никому не угрожают. "Учение проведено согласно утвержденному замыслу, поставленные цели достигнуты, учебные вопросы отработаны с хорошим качеством. На должном уровне решены задачи по совместной обороне в условиях современных вызовов и угроз безопасности", - цитирует президента белорусское агентство БЕЛТА.

В российском Минобороны также неоднократно подчеркивали оборонительный характер учений и их антитеррористическую направленность. "При разработке замысла [учений] подразумевался условный противник, не имеющий отношения к конкретному региону", - заявляли в ведомстве.

Впрочем, западных соседей Белоруссии эти слова не убедили.

Для президента России Владимира Путина важно закрепить за Белоруссией статус спутника России, завуалировать присутствие российских военных на белорусской территории и приостановить медленную нормализацию отношений между Минском и Западом, написала об учениях французская газета La Monde.

Аналогичное мнение высказал командующий Силами обороны Эстонии Рихо Террас в интервью местному порталу ERR. Он убежден, что Москва готова к военному вмешательству в Белоруссии, если политическая ситуация в республике изменится в нежелательном для России направлении. "Подобно Украине, Россия планирует военные шаги против Белоруссии, если политическая ситуация там изменится. Российские вооруженные силы и структуры безопасности ведут подготовку к тому, чтобы в случае необходимости вмешаться и провести военную операцию в Белоруссии. Планирование операции началось в 2014 году", - считает Террас. Цель учений, по его мнению, заключается в том, чтобы парализовать способность белорусских военных действовать самостоятельно.

Вейншория в опасности

Сценарий маневров предполагал противостояние "западной" коалиции, состоящей из вымышленных государств Вейшнории, Весбарии и Лубении, и "северной" коалиции - Белоруссии и России. Главной причиной противостояния, по легенде, является намерение внешних сил дестабилизировать обстановку в Белоруссии и оттолкнуть ее от России.

Как писало американское издание The Washington Post, сценарий учений "Запад-2017" отражает опасения Москвы, что западные правительства могут попытаться "вырвать" Белоруссию из-под влияния России, в том числе и путем спонсирования террористов. "Так Путин видит протесты, которые привели к власти на Украине прозападное правительство в 2014 году", - отмечает газета.

Обозреватель Bloomberg Леонид Бершидский ассоциировал Вейшнорию - гипотетического противника российских и белорусских военных на учениях - с западной частью Белоруссии. Он отмечал, что этот регион имеет "самое большое католическое население, самую высокую распространенность белорусского языка", а также что именно эта часть Белоруссии "проголосовала за националистов в ходе последних свободных выборов в стране в 1994 году".

При этом замглавы Минобороны России Александр Фомин в интервью немецкому изданию Deutsche Welle призывал западных коллег не увлекаться ассоциациями. По его словам, название "Запад-2017" подразумевает не страны Запада. "Название не должно восприниматься в широком, политическим смысле как географический термин, включающий страны Запада, Евросоюза или членов НАТО. "Запад" означает запад России и Белоруссию, которая находится еще западнее", - успокаивал он.

Страны Прибалтики - Латвия, Литва и Эстония - расценивали "Запад-2017" как прямую угрозу безопасности региона. Глава латвийского МВД Рихард Козловских сообщил местному агентству LETA, что российско-белорусские маневры не стали сюрпризом для Латвии и латвийские спецслужбы к ним готовились. Как он рассказал, латвийские пограничники на восточной границе страны работали во время учений в усиленном режиме, а полиция безопасности проводила анализ информационного пространства.

Однако никакой активности соседних стран вблизи латвийских границ, которая могла бы вызвать прямую военную угрозу для Латвии, констатировано не было, отметил по окончании учений представитель Минобороны страны Каспар Галкин.

Для наблюдения за учениями были приглашены по два представителя от Швеции, Польши, Литвы, Эстонии, Латвии, Украины и Норвегии. "Министерство обороны РФ также обеспечило зарубежным военным дипломатам возможность наблюдать за действиями войск в ходе розыгрыша основного этапа совместного стратегичесского учения "Запад-2017". На полигон "Лужский" в Ленинградскую область 18 сентября было приглашены свыше 90 иностранных наблюдателей и военных атташе из более чем 60 государств", - сообщили в российском Минобороны.

Эстонских журналистов, аккредитованных на "Запад-2017", учения несколько разочаровали. 19 сентября они посетили белорусский военный полигон Доманово, где демонстрировалось несение боевого дежурства подразделениями противовоздушной обороны, однако "из-за небольшого количества участников" увиденное оставило у них "смешанные чувства", пишет эстонское издание Postimees.

"Побывавшие на месте журналисты пишут, что демонстрационное сражение "производило впечатление эконом-варианта" и в нем приняли участие всего 145 человек, что с учетом общего масштаба учений очень скромная цифра, - отмечает издание. - Несмотря на это, сражение было эффектным".

Разное восприятие

В то время как руководство российской армии заинтересовано в ее теоретических военных амбициях, оно отрабатывает и тестирует новые подходы к ведению боевых действий в стратегических маневрах, заявил британскому агентству ВВС один из ведущих западных экспертов по российским военным разработкам Роджер МакДермотт. "Учения, подобные "Западу-2017", демонстрируют потенциал повышения уровня возможностей вооруженных сил и требуют тщательной и трезвой оценки от иностранных наблюдателей", - сказал он.

Самым интересным на учениях МакДермотт счел демонстрацию ударных систем, так как "со времени учений "Запад-2013" Москва увеличила роль высокоточного удара неядерными вооружениями". Аналитик отметил увеличение интереса России к высокоточному оружию, например, крылатые ракеты большой дальности, которые Россия впервые использовала во время операции в Сирии.

По его мнению, западные страны и Россия по-разному видят потенциал применения высокоточных снарядов. Если западные страны воспринимают высокоточные вооружения как способ снижения гражданских потерь при бомбардировках, то отечественные ВС рассматривают это оружие с точки зрения "предъядерной подготовки", считает МакДермотт.

Впрочем, по мнению Александра Храмчихина, заместителя директора Института политического и военного анализа, это личная оценка западного эксперта. "Предъядерная подготовка - это только один из способов применения высокоточного оружия, - заявил он "Газете.Ru". - Оно может применяться совершенно по-разному, в зависимости от поставленных задач".

Главной целью России в учениях "Запад-2017" была попытка продемонстрировать, как изменились ее вооруженные силы после увеличения государственных расходов на оборону и начала модернизации армии, отмечает американское издание The Christian Science Monitor. "Это послание НАТО: если вы подойдете слишком быстро, если вы будете угрожать нашим границам, у нас есть и желание, и возможность дать вам отпор", - утверждается в публикации.

Прошедшие учения - это не просто предупреждение потенциальным противникам России, рассказал The Christian Science Monitor научный сотрудник программы "Россия и Евразия" в лондонском Королевском институте международных отношений Мэтью Булик. "Униженные распадом СССР и последующей потерей своего статуса, они [русские] противопоставляют себя международному порядку, с которым они никогда не соглашались, который противостоит их собственным нормам и ценностям и который они стремятся изменить", - считает британский эксперт.

Амалия Затари